La Autovía do Morrazo entre Domaio y el primer acceso a Cangas abre tras cuatro años de obras

Una hora antes de que comenzara oficialmente el verano, se abrió al tráfico la Autovía do Morrazo en su totalidad, con la entrada en funcionamiento del tercer y último tramo, de 4 kilómetros, entre Meira (Moaña) y Cangas. La Xunta cumplía así su compromiso de que para el verano estaría la Autovía do Morrazo en funcionamiento y ayer se cumplió, como señaló el presidente Alberto Núñez Feijóo en el acto de inauguración, incluso mes y medio antes de que se agotara el plazo del contrato con la UTE constructora. Con la apertura de este tramo se completan los 11,1 kilómetros de la autovía, técnicamente denominada AG-46, y atrás quedan casi 4 años de obras desde que comenzaran los primeros trabajos en diciembre de 2015 en el enlace de San Lorenzo, en Domaio. Feijóo destacó ayer el compromiso de la Administración para sacar adelante esta obra y el esfuerzo de las empresas para su construcción, desdoblando sin prácticamente interrumpir la circulación.

La autovía abrió de forma paulatina a partir de las 17.00 horas, y a las 19.30 ya estaban todos los conos retirados de las calzadas que dividían los carriles por donde hasta ayer circulaban serpenteando los vehículos. Con los cuatro carriles abiertos y velocidad máxima limitada a 120 en buena parte de su trayecto, salvo en los tres viaductos, el recorrido entre Cangas y Domaio se acorta a unos 7 minutos, cuando con el corredor, de dos carriles, eran unos 18.

La inauguración se llevó a cabo a las 13.15 horas, en una carpa en el enlace de Meira, en donde se proyectó un vídeo sobre la obra, y el presidente de la Xunta estuvo acompañado por una amplia comitiva de autoridades. Acudieron la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, y representantes municipales de la comarca. También acudieron la presidenta del CES y de nuevo líder del PP en Vigo, Corina Porro; el exconselleiro y portavoz del PP en el Concello de Santiago, Agustín Hernández, bajo cuyo mandato intentó sacar adelante este desdoblamiento del corredor, además de los delegados de la Xunta en Vigo y Pontevedra.

Alberto Núñez Feijóo dijo que la Autovía do Morrazo es un modelo de hacer carreteras "que ten que ver coa forma de ver nós Galicia, de facer país". Destacó que a pesar de las dificultades económicas de estos años, de las recesiones continuadas y de las vacas flacas "entregamos a Galicia 220 kilómetros de vías de alta capacidade sen peaxe, e que esta é a nosa forma de entender o país. Fixemos máis kilómetros e vías de alta capacidade sen peaxe que en boa parte dos tempos anteriores de benestar económico". En este sentido, dijo que esta autovía se empezó en los peores momentos de la crisis económica de Galicia, ue en la Xunta encontraron la manera de conseguir los 56 millones de euros de su inversión, y se entrega cuando parece que empieza a despejar, la crisis aunque con dificultades todavía.

El regidor de Cangas, Xosé Manuel Pazos, decidió finalmente aceptar la invitación, ya que había anunciado que no acudiría a la inauguración, al ofrecerle la consellería la posibilidad de hablar en nombre de los alcaldes como así hizo, y porque consideró que era el buen momento para presentar las reclamaciones pendientes. Dijo que la autovía tendría un "efecto chamada" a las playas de esta comarca y que como no podía prohibir la entrada de nadie a Cangas, emplazó a la Xunta, y también lo hará a la Diputación, para mejorar la PO-315, que atraviesa Aldán y en donde acaba el tramo que sigue como Corredor do Morrazo, haciendo embudo. De igual manera afirmó que sin ser técnico, "meten medo" los taludes en la márgenes que "espero respeten os estándares de seguridade". Eso, sí, pese a las reclamaciones, no se olvidó de mencionar que esta infraestructrura es una ventaja fundamental para Cangas y la comarca y supone una mejora en las comunicaciones entre Vigo y O Morrazo, tanto en comodidad como que esperaba que también lo fuera en seguridad.

Feijóo anunció que las inversionesde la Xunta en O Morrazo no acaban aquí, si no que hay el compromiso de eliminar los Tramos de Concentración de Accidentes(TCA), llevar a cabo las sendas peatonales comprometidas, culminar el proyecto de puesta en valor del Castro de Montealegre, en Domaio que se salvó en el trazado de la Autovía con el desdoblamiento del túnel; y la construcción de un falso túnel en el ramal de bajada a Cangas, para evitar desprendimientos en épocas de lluvia.