María del carmen Vázquez "Para acabar con los furtivos, hay que acabar con los que compran marisco ilegal"

María del Carmen Vázquez cumple once años al frente de la cofradía de Lourizán. Entre los desafíos del sector del marisqueo, están los problemas como la afección de la "martelia" en los berberechos, pero también se mantienen en alerta en cuanto a la contaminación de la ría, reclamando el saneamiento, además del furtivismo. Con un sector del marisqueo más profesionalizado, también sorprenden los mecanismos por lo que muchas personas se hacen con marisco de forma ilegal.

-Hasta esta semana, la lonja de Campelo facturó 176 kilos de producto por importe de millón y medio frente a los 334 mil kilos y 3,3 millones en el mismo periodo del año pasado. ¿A qué se debe este bajón?

-Pudo ser porque se está yendo a menos a la almeja final, se va más a la japónica. Estamos a mitad de año y en 2018 tuvimos, creo recordar, un par de días cerrado por toxina. Esta temporada estamos teniendo más. Está afectando eso sobre todo, porque las cuotas están prácticamente igual que el pasado año.

-¿Están notando la contaminación en la ría?

-No. Por ahora estamos abiertos con zona B y realmente no nos está afectando. La producción está siendo buena y la gente está recogiendo sus cotas. Sí tenemos algún problema como con el berberecho, que no arranca a raíz del problema de la "martelia" y no hay cantidad suficiente para la venta. Japónica si que hay bastante y la almeja fina se está recogiendo según el mercado. Las expectativas que nos dan los biólogos por el momento son buenas y los polígonos están abiertos con zona B y esperemos que no vuelvan para atrás. Tenemos la expectativa de que esto siga bien, pero para eso tienen que hacer el trabajo que tienen que hacer, que es el saneamiento. Ahí estamos siempre con los ojos puestos y pendientes de los resultados. Estamos alerta.

-¿Y en cuanto al furtivismo?

-Hay grupos organizados, aparecen furtivos. Tuvimos que aumentar la dotación para controlar. Si no es un día, es otro, pero siempre hay algo. Es el mismo grupo siempre y el problema está en que los cogen y a lo mejor no los cogen en el ajo y vuelven. La mayoría de casos son gente insolvente y vuelven a la calle y vuelven al furtivismo. Hay brotes de furtivismo, tuvimos problemas y los seguimos teniendo.

-¿Cual es la solución: más vigilancia en la playa o más control en los compradores de este marisco ilegal?

-Lo que tienen que hacer es el seguimiento a donde va ese marisco. Si los furtivos no tienen quien les compre no irían al marisco. No lo harían si no es para recolección propia. Pero si tienen mercado para colocarlo, van a seguir yendo y cuando van, arrasan con todo lo que encuentran. Saben todo tipo de trucos utensilios y tretas para que en una noche se pongan las botas. El problema está en que todo ese marisco se está colocando en algún sitio, porque van a todo ya sea mediano, grande o pequeño. El que compre debe saber de donde viene porque tiene sus cauces legales, sus etiquetas y todo. Para acabar con los furtivos, hay que acabar con los que compran el marisco ilegal. Restauradores, particulares, depuradoras... desde el primero hasta el último, para mí, los que compran marisco que no sigue los cauces legales es tan culpable como el furtivo que lo saca de la playa. Para eso están los que saben de eso y deben dar con el que compra.