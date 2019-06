El humor iniciará las fiestas de San Xoán con el pregón a cargo de Eva Iglesias

Poio pone en marcha la cuenta atrás para el inicio de los días grandes de su fiesta patronal, San Xoán. De nuevo el balcón de la casa consistorial será el punto desde que el se de comienzo mañana la celebración de una de las tradiciones de más arraigo en el municipio. En esta ocasión, será la cantante y actriz, Eva Iglesias, del programa de TVG "Land Rover", la que anunciará el inicio de las fiestas con la lectura del pregón en un acto que arrancará a partir de las 21 horas.

Será con na gran fiesta en la plaza do Mosteiro que arrancará media hora antes con un pasacalles popular dirigido por Marcelo Dobode y acompañamiento musical de Adrián Saavedra con las personas participantes del proyecto de música E-Trad. Además, durante el acto de lectura del discurso, habrá un espectáculo de iluminación en la fachada de la casa consistorial con música de la Escola Tradicional de Poio, Vides Novas y la Escola de Acordeóns de Campelo.

En el acto también realizará la entrega de premios a los ganadores del concurso "Cartel das Festas de San Xoán 2019", así como los galardones a los deportistas destacados en la temporada 2018-19. Al terminar habrá una degustación de vino en la misma plaza do Mosteiro.

Con vistas a las hogueras de San Xoán de la noche del domingo, el Concello ha dado recomendaciones para los que hagan su fogata com que no tengan una altura elevada, que no se haga en lugares con vegetación, no encenderlas con exceso de viento ni con materiales que puedan provocar un incendio como ramas de aucalipto o papeles, tener agua cerca, no utilizar materiales contaminantes o apagarla completamente antes de abandonarla.

Por otro lado, desde la Policía Local han diseñado un plan de tráfico específico en A Seca para la celebración de las fiestas, en el cual han habilitado varias zonas de aparcamiento en las proximidades.