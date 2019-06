Cazados "in fraganti" metiendo en un furgón una moto robada en Poio

Cazados, como se suele decir, con las "manos en la masa". Efectivos de la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Marín, en colaboración con los efectivos del puesto de Pontevedra, procedieron esta madrugada a la detención de dos varones, de 30 y 42 años de edad, tras ser sorprendidos "in fraganti" introduciendo en un furgón una moto de gran cilindrada que acababan de sustraer.

Ocurrió a las 2.45 horas de la madrugada y al no poder aportar una razón lógica y creíble del origen de la moto que se llevaban, ambos fueron detenidos. La procedencia ilícita de la misma se desveló pronto,dado que esta misma mañana se denunciaron en dependencias de la Guardia Civil un robo en garajes de viviendas de la zona de San Salvador, en Poio. En ellos el botín había sido la moto y un GPS que también fue localizado a los dos detenidos. Ambos efectos recuperados fueron entregados a sus dueños. No se descarta que estas dos personas pudieran haber cometido más robos dado que se les intervinieron otros efectos, aunque no hay más denuncias por el momento, según informó la Comandancia de Pontevedra.

Se trata de un varón de 30 años de edad, de origen rumano y con domicilio en Ponteareas; y otro de 42 de nacionalidad española y vecino de Pontevedra. Ambos serán puestos a disposición judicial en las próximas horas en el juzgado de guardia de Pontevedra.