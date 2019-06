víctor gallego "Hay que estar preparado mentalmente y seguir ahí hasta que caigan"

La biblioteca del campus universitario de Pontevedra, en la Facultade de Ciencias Sociais, es un hervidero estos días. La mayoría de los estudiantes que se aplican durante horas y a diario son los que este fin de semana se presentarán a las oposiciones de la Xunta en alguno de los doce centros de Pontevedra que acogerán los exámenes para maestros, Educación Secundaria e idiomas, entre otras especialidades. El atleta pontevedrés Víctor Gallego, de 33 años, aspira a las de Educación Física.

-¿Es el primer año que se presenta?

-No, ya es mi quinta vez.

-¿Cuántas plazas se disputarán este fin de semana?

-Son 30 para toda Galicia. Está muy difícil.

-¿Cuántas personas aspiran a estas plazas?

-Somos entre 500 y 600.

-¿Ha trabajado durante estos años que se ha presentado?

-Sí, ya he aprobado en tres ocasiones pero no he conseguido plaza, me llamaron para hacer sustituciones y llevo trabajando seis años.

-¿Qué método tiene para estudiar?

-Pues básicamente reparto mi tiempo en trabajar por las mañanas y estudiar por las tardes.

-Es decir, que tiene poco tiempo libre...

-Muy poco (risas).

-¿Acude a academia?

-Sí, a una en Santiago de la que en su momento me hablaron muy bien.

-¿Cómo hay que estar preparado para opositar y ser constante?

-Pues básicamente hay que estar muy preparado mentalmente. A nivel psicológico es algo muy duro. Son muchas horas preparándote para un día de todos los del año. Es un cúmulo de sensaciones, porque un día sientes que te lo sabes todo y otro estás todo agobiado y sintiéndote inseguro. Hay que seguir ahí hasta que caigan.