Tino Fernández traslada a la ejecutiva municipal del PSOE los acuerdos de gobierno

El teniente de alcalde y portavoz del grupo socialista en el Concello, Tino Fernández, trasladó ayer a los miembros de la Ejecutiva Municipal del PSOE los "excelentes resultados" alcanzados en las negociaciones para entrar a formar parte del gobierno local de la ciudad.

Según resaltó, el acuerdo para los próximos cuatro años y el reparto de competencias "visibiliza a importancia" del partido en Pontevedra al permitirle asumir áreas en las que ya tienen experiencias previas "moi positivas" y que además "forman parte do ADN do Partido Socialista, como Igualdade, Políticas Sociais, Medio Ambiente, Promoción Económica e Emprego".

Por su parte, la secretaria general del PSdeG-PSOE en Pontevedra, Maica Larriba, destacó que el resultado de las elecciones de mayo "amosou que o traballo dos concelleiros socialistas no anterior mandato foi positivo". Larriba considera que "o incremento de votos pon de manifesto que as veciñas e veciños de Pontevedra consideran que o goberno local é mellor coa presenza do Partido Socialista que aporta estabilidade e novas ideas ao proxecto de cidade".