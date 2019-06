Las viñetas de Davila y Gogue llenan de humor la Alameda hasta final de mes

La Alameda de Marín acogerá hasta final de mes la exposición de FARO en la que se recogen las mejores viñetas de los humoristas gráficos Luis Davila y Gogue publicadas en los últimos años en el periódico.

Al acto inaugural asistieron la alcaldesa de Marín, María Ramallo, junto con el gerente de FARO, Pedro Costa, el diputado provincial Carlos Font; los concejales Itcíar Álvarez y Manuel Santos; el director comercial del decano, Luis González; el delegado de FARO en Pontevedra, Mario Pazos, y el colaborador del decano, Julio Santos. Patrocinan la muestra la Diputación, Banco Sabadell, Concello de Vigo y colabora el Concello de Marín.

Trece expositores en forma de cubos al aire libre ofrecen a los viandantes una selección de las mejores viñetas de los ilustradores del diario decano. La muestra, que lleva por título, "Ilustrando. As historias do noso día a día", recoge parte del trabajo de los brillantes humoristas gráficos del periódico, arrancando la sonrisa de los espectadores con su particular guiño de humor al acontecer diario.

Así pueden verse las tiras de humor protagonizadas por personajes como Dora "A Desbozadora", Floreano, Paco, Moncha, Lourditas, Milucho y Evaristo... Todos ellos ya iconos de la cultura contemporánea gallega que ponen de manifiesto la retranca gallega.

La alcaldesa marinense mostró su agradecimiento a FARO por llevar la exposición a la villa y junto con la concejala Itcíar Álvarez recordaron que Davila, siendo natural de Bueu se le considera también un vecino de Marín, no en vano en su juventud estudió en el instituto de esta villa.

Davila guarda una gran relación con Marín en donde ya ha presentado en varias ocasiones su espectáculo, junto con el actor Carlos Blanco.

María Ramallo resaltó la retranca y el brillante humor que en sus viñetas reflejan tanto Davila como Gogue y dijo que ella no pudo esperar al acto inaugural para "pasar revista" a la exposición, ya que el lunes, el mismo día en que se instaló en la Alameda ya la estuvo viendo y disfrutando con cada una de las viñetas, al igual que hicieron numerosos vecinos.

Resaltó, además, el lugar elegido para la instalación ya que la Alameda es un "marco incomparable" para poder ver la muestra, algo que reconoció el gerente de FARO, Pedro Costa, que ensalzó el lugar elegido por el gobierno local para esta instalación.

Por su parte, Carlos Font, destacó el éxito de la exposición en los lugares por donde pasó, como Vigo, Pontevedra, Redondela o Vilagarcía, ya que fue vista por miles de personas.

Esta exposición itinerante tendrá su continuidad a partir de julio en la villa de Cangas y se sumarán otros municipios, como Sanxenxo que acogerá el humor de los dibujantes de FARO a partir de mediados de agosto, una oferta más para el turista que desembarca en las Rías Baixas.