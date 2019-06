Piden a la Xunta que renuncie a ampliar las concesiones que tiene en la Xunqueira de Alba

El grupo del BNG en el Parlamento gallego registró ayer varias iniciativas parlamentarias, en forma de proposición no de ley y preguntas, para demandarle a la consellaría de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia que renuncie a la ampliación del plazo de la concesión de los terrenos de dominio público marítimo terrestre que tiene en la Xunqueira de Alba e inicie los trámites para el traslado la otro emplazamiento de las dependencias que actualmente están en esta zona.

La iniciativa del diputado nacionalista Luis Bará también propone que la Xunta se dirija a la Dirección General de Sostenibilidade de la Costa y del Mar del Ministerio de Transición Ecológica para demandar que se pongan en marcha los trámites para la caducidad de las concesiones, incluyendo los terrenos y dependencias de la propia administración general del Estado.

Por último, el BNG insta al gobierno gallego a colaborar con las demás administraciones (Diputación, Ayuntamiento y Gobierno central) para la plena recuperación para uso público de los terrenos de A Xunqueira de Alba que actualmente están ocupados por instalaciones y edificaciones de la propia Xunta, la Diputación y la Administración Central.

17 hectáreas ocupadas

En la Xunqueira de Alba existen varios terrenos en dominio público marítimo terrestre con concesiones de Costas, con una superficie aproximada de 17 hectáreas (171.000 m2), de las que son beneficiarias varias administraciones como la Diputación Provincial que ya anunció su intención de trasladar el Parque de Maquinaria y la Imprenta. Según Luis Bará, "as administracións deben dar exemplo no relativo ao respecto ao medio ambiente e á recuperación de espazos de dominio público, seguindo o criterio de que non deben estar nesta ubicación as instalacións que non estean relacionadas co dominio público marítimo terrestre e que poidan trasladarse a outro emprazamento"". Para el BNG, la Xunta de Galicia, y concretamente la consellaría de Medio Ambiente, deben "predicar co exemplo", renunciando a la ampliación del plazo de concesión e iniciando los trámites para trasladar estos equipamientos.