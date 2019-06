Una concejala de Pontevedra interviene para frenar una agresión de un perro peligroso a otro can

La Policía Local de Pontevedra tuvo que intervenir en la mañana de hoy como consecuencia de una nueva agresión de un perro de raza potencialmente peligrosa a otro can de menor tamaño. En esta ocasión se da la casualidad de que fueron testigos de excepción de lo sucedido varios miembros de Partido Socialista de la ciudad y uno de ellos, la concejala Paloma Castro, se convirtió en protagonista involuntaria del suceso.

Castro, que precisamente ocupará la concejalía de Benestar Animal en el nuevo gobierno local de Pontevedra, actuó junto con otro miembro del equipo socialista para intentar frenar la agresión de este perro peligroso a otro de menor tamaño y su intervención fue clave para lograrlo y minorar las heridas que sufre el animal.

Según testigos presenciales, los hechos se produjeron en torno a la una de la tarde en la Alameda. Al parecer, este perro de raza potencialmente peligrosa (un american staffordshire terrier) se encontraba atado y aunque portaba un bozal este claramente no ejercía sus funciones dado que lo llevaba caído. En un momento dado se enzarzó y mordió a este can de menor tamaño ante la desesperación de su propietaria que solicitaba ayuda para evitar que el mayor de los animales lo acabase matando. Fue en ese momento cuando intervino la concejala socialista y otro miembro del equipo (se encontraban en la zona tras asistir a un acto contra la violencia machista en la Diputación) que echaron agua sobre el perro agresor y lo lograron apartar utilizando una silla, consiguiendo al final que soltase al can que tenía apresado entre sus dientes.

La dueña del animal más pequeño dio aviso de lo sucedido a la Policía Local que levantó un atestado de lo sucedido y posteriormente llevó a su perro a un veterinario para que lo atendiese de las heridas sufridas, entre ellas una en la boca de la que manaba sangre.