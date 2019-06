"No seré un mero espectador en esta corporación"

Mezclando el gallego y el castellano en su discurso, el concejal de Ciudadanos Gregorio Revenga anunció que "voy a hacer una oposición constructiva y responsable con nuestro programa electoral buscando siempre un único fin, lo mejor para Pontevedra y su ciudadanía". Aseguró que estará "a pie de calle, en contacto con los vecinos, las asociaciones, los sindicatos, las entidades empresariales, de Pontevedra, para oír y dar voz a sus demandas" y dejó claro que "no seré un mero espectador en esta corporación". Tuvo menciones especiales para personas como César Mosquera, el exalcalde José Rivas o el abogado Gonzalo Adrio, así como a su predecesora, María Rey, a la que agradeció su trabajo municipal. Rey no repite como edil y acaba de abandonar el partido. "Queremos una Pontevedra más igualitaria, para los vecinos del rural y de la ciudad, para las personas con diversidad funcional; más social, que no se olvide de nadie, más abierta a las oportunidades de trabajo para que los jóvenes tengan en su municipio la posibilidad de hacer su proyecto de vida", concluyó.