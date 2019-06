"No les daremos cien días porque ustedes llevan ya muchos años"

Rafael Domínguez afronta cuatro años en los que será el líder de la oposición con un grupo aparentemente poco rodado en la política municipal pontevedresa ya que cinco de sus concejales se estrenan en la corporación. El portavoz del PP felicitó todos los elegidos porque "es un orgullo ser elegido por los pontevedreses", y también lo hizo con el alcalde Miguel Fernández Lores por el hecho de lograr el puesto por sexta vez: "Solo por eso ya es parte fundamental de la historia democrática de Pontevedra y supone un mérito. Pero aquí finalizaron los elogios, ya que a renglón seguido hizo referencia a la "bajada" electoral del BNG el pasado 26 de mayo (un edil menos con una pérdida de 550 votos) frente a la "subida del PP". Y anunció que "trabajaremos sin descanso desde el minuto uno y no daremos los cien días", el periodo de gracia habitual desde la oposición a los gobiernos recién constituidos. No habrá esa tregua "porque ustedes llevan muchos años y fiscalizaremos desde el principio al bipartito. Estaremos enfrente de lo que no sea lo mejor para Pontevedra".