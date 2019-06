"Vamos a luchar por lo nuestro", afirman los trabajadores de Ence en una nueva protesta

"Volvemos a salir a la calle, volvemos a ser visibles, queremos que los ciudadanos de Pontevedra y de España entera nos vean, nos conozcan, que no solo somos un número, que somos personas, que somos trabajadores, que tenemos familia, hijos a los que dar un futuro y padres a los que cuidar también y mantener, que no vamos a consentir ya más, a ningún político que juegue con nuestros puestos de trabajo", dijo la presidenta del comité de empresa de Ence, Ana Cedeira, tras la protesta realizada ayer en defensa de sus puestos de trabajo.

Los empleados de Ence se manifestaron en defensa de la continuidad de la pastera en la ensenada de Lourizán.

Anunciaron además que hoy acudirán a la constitución del pleno de Pontevedra, para expresar su protesta ante la nueva corporación y ante el futuro gobierno bipartito de la ciudad (BNG y PSOE), partidos políticos a los que acusan de pretender el cierre de la fábrica y dejarlos sin trabajo.

Desde las doce del mediodía y ante el Concello de Pontevedra realizaron una cadena humana, que posteriormente salió en manifestación por varias calles de la ciudad para hacer ver su protesta. En algunos puntos de las calles recibieron gritos de rechazo de los vecinos.

"Todos los que estamos hoy aquí vamos a luchar por lo nuestro y esto es la guerra obrera; vamos a seguir saliendo a la calle y si hay que paralizar esta ciudad lo vamos a hacer", añadió la presidenta del comité de empresa de oficinas de Ence en su alocución ante los manifestantes.

"Dijimos que íbamos a seguir saliendo a la calle, haciendo ruido, batallado, no solo son actos en campaña electoral", explicó la portavoz de la plantilla.

En la lectura del manifiesto, la representante de los trabajadores recordó que "esta lucha obrera la ha desatado una decisión política no la van a parar esa misma gente, que ha cometido el grave error de meterse con los trabajadores".

"Ya lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a seguir diciendo: con el pan de nuestros hijos no se juega", añadió Ana Cedeira en otro momento de su intervención.

Lores y Fernández

"Aquí no hay mesas de ningún tipo, señor Lores y señor Tino Fernández, escúchennos bien. No nos van a trasladar a ningún lado, entérense de una vez que esta biofábrica no es ningún juguete para mover a ningún lado. Nos cierran, eso es lo que quieren ustedes y es lo que va a hacer la empresa, nos vamos al paro y ustedes van a ser los únicos responsables de esa desgracia humana que van a provocar", expuso la portavoz de la plantilla en otro momento de su intervención, para a continuación añadir que "todos los que estamos hoy aquí vamos a luchar por lo nuestro y esto es la guerra obrera, vamos a seguir saliendo a la calle y si hay que paralizar esta ciudad lo vamos a hacer. Y que les quede bien claro: Ence no se cierra", concluyó la presidenta del comité de empresa de oficinas de Ence.