La Diputación quiere dotar a los pequeños concellos de depuradoras

La Diputación presentará a los fondos europeos Life, y en el marco de su agenda de sostenibilidad, un proyecto de creación de depuradoras para pequeños concellos.

Así lo anunció ayer la presidenta, Carmela Silva, que lo definió como un "proyecto novedoso de tratamiento de aguas residuales".

"Consideramos que en los pequeños municipios hay un problema grave de depuración. Es un proyecto de pequeñas depuradoras sostenibles", avanzó.

En cualquier caso, criticó que "no puede ser que no haya depuradoras y que esto no haya sido una prioridad para el PP". "La depuración y el saneamiento son fundamentales", sentenció.

"Cambio radical"

Silva adelantó algunas de las iniciativas que el gobierno provincial liderará en los próximos meses en materia medioambiental, como la citada concurrencia a los nuevos fondos europeos Life, el proyecto de eficiencia energética y las acciones concretas de la campaña "Experiencias sostibles".

Además, realizó un balance del "cambio radical" en las políticas impulsadas por el gobierno provincial en Medio Ambiente y mostró su satisfacción "porque no hay otra administración en toda España que haya puesto en marcha tantas iniciativas en este campo. Buscamos una provincia sostenible porque estamos convencidos de que la agenda medioambiental y la de igualdad tienen que marcar a las políticas de las administración en el siglo XXI".

Entre otras cuestiones, la Xunta de Goberno aprobó ayer los recursos del IDAE para impulsar la eficiencia energética en 43 concellos de la provincia mediante el relevo de más de 7.500 luminarias por leds que supondrán un ahorro del 62%.

"Estos proyectos, dijo Silva, son solo algunos de los muchos programas que llevaremos adelante en los próximos cuatro años en nuestra apuesta por la agenda de la sostenibilidad en todos los ejes de nuestras políticas. Hablamos de una demanda de la sociedad, que está pidiendo que las políticas y los políticos reaccionen, y de una cuestión de responsabilidad con esta generación y las que vienen", aseguró.