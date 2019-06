El BNG rechaza entrar en el gobierno con el PSOE y mantiene la incertidumbre en Caldas

El PSOE no ha logrado un pacto con el BNG para establecer un gobierno de coalición en Caldas durante los próximos cuatro años. La reunión celebrada en la noche del pasado jueves entre los partidos acabó sin ningún tipo de acuerdo, ni siquiera para asegurar la investidura del socialista Juan Manuel Rey como alcalde esta mañana en el pleno de constitución de la corporación local, a las 12.30 horas. Los nacionalistas descartaron realizar siquiera algún tipo de reunión con el PP, aunque los populares se muestran "abiertos a un cambio" en el municipio, por lo que la incógnita sobre quién gobernará en la villa termal se mantiene hasta la sesión de hoy.

Los socialistas ofrecieron al BNG un acuerdo de gobernabilidad y un pacto de gobierno en coalición para asegurar un mandato estable en la villa termal. Ambos escenarios fueron rechazados por los nacionalistas, que descartaron incluso el ofrecimiento de entrar en la junta de gobierno y ser los titulares de una concejalía de Medio Ambiente donde tomar pasos a seguir en cuanto a la situación del río Umia y el embalse de A Baxe, tras los problemas de cianobacterias que mantuvieron en nivel de alerta de la Xunta entre el 6 de julio del pasado año y el pasado 15 de febrero. Los socialistas llegaron a cuestionar qué áreas le gustaría gestionar al BNG, sin que se llegaran a presentar nuevas alternativas, optando por no entrar en el gobierno ni llegar a un pacto de gobernabilidad.

"Entienden que hay mucha diferencia de votos y de concejales y que estarían en una posición de inferioridad", indicó el portavoz y secretario local de los socialistas, Manuel González. "Aunque no habrá pacto quedamos en seguir hablando después del sábado, porque siempre van a ser el socio preferencial en la oposición", añadió González, que matizaba que "la gasolina en este mandato va a ser el diálogo", en referencia a que todo apunta a que los socialistas podrían gobernar en minoría. Los socialistas, conocedores de que el BNG no tenía decidido el voto en la investidura de alcalde, reconocen que en el caso de que decidan abstenerse "facilitará las posteriores negociaciones".

"Non pode haber acordo, non se pode entrar nun gobernó no que non confías", indicó el candidato del BNG, Manuel Fariña, que alegó diferencias con el PSOE tanto de "confianza" como "programática". "Que o PSOE non teña cumplidos acordos co BNG no pasado é unha razón de peso, pero e que o seu proxecto para Caldas non nos convence en absoluto e é moi diferente ao que propón o BNG en cuestión do casco urbán e a seguridade viaria ou no saneamento no rural e non parece que vaian a cambiar", explicó el nacionalista. Fariña también se refirió al hecho de haber rechazado ser el edil titular de Medio Ambiente. "Non negociamos por carguiños, as diferenzas no programa e a falta de confianza no PSOE son moi amplas", explicó.

Tanto nacionalistas como populares analizaron anoche, en sendas reuniones con sus militantes su posición de hoy en la toma de actas. El hecho de que el BNG mantenga abierta la opción de votar por sí mismo ha creado rumores en todo el municipio con que el PP sorprenda con su apoyo. El propio candidato del PP, Fernando Pérez, tampoco desvelaba la postura de su grupo y alimentaba la incertidumbre. "Hay un sentir en el pueblo y la militancia de que debe haber un vuelco y todas las posibilidades están abiertas y puede haber sorpresas", señaló Pérez. El popular mostró su descontento con que el BNG, que ni siquiera respondiera a sus peticiones para hablar, como sí hizo con el PSOE "aunque fuese por simple cortesía democrática, nosotros actuamos con independencia de las órdenes de partido, esto no es alta política", señaló el candidato del PP haciendo referencia explícita a "órdenes" que seguiría el BNG de su ejecutiva nacional de no dialogar con los populares.