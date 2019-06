La Universidad estudia impartir "Deseño e Creación" desde Ciencias Sociais o Forestais

La Universidade de Vigo creará una facultad nueva en el Campus de Pontevedra para acoger el Grao en Deseño e creación, que, en todo caso, no se implantará hasta el próximo curso 2020-2021. El rector, Manuel "Pachi" Reigosa reconoció ayer que se trata de una titulación "moi importante que encaixa coma unha luva pola especialización do Campus Crea".

Más que un edificio nuevo, se trataría de impartir la titulación desde alguna de las instalaciones ya existentes, como las facultades de Ciencias Sociais o Forestales, en las que hay disponibilidad de aulas, aunque todavía no hay nada decidido al respecto.

"Tivemos un pequeno atranco e estamos vendo como solucionalo. En agosto ou setembro, ao máis tardar, esperamos ter rematado o procedemento para a posta en marcha desta titulación, que comezaría no vindeiro curso, porque ten que pasar os procesos de acreditación", informó.

Reigosa se refería al rechazo de la facultad de Belas Artes de acoger el grado, que tomó completamente por sorpresa al Rectorado y provocó la dimisión de la decana, Silvia García.

En estos momentos, el mapa de titulaciones está cerrado y queda por debatir sobre los intereses en aquellas que todavía quedan por implantar. "Prefiro non facer públicos os anhelos que temos na Universidade de Vigo para Pontevedra. O que si podo dicir é que imos fortalecer esa idea de campus especializado e creativo, no cal ten un papel moi importante todo o que ten que ver co deseño e a comunicación audiovisual, etc... sen esquecer a titulacións que non están tan relacionadas pero que son moi fortes", resumió.

Asimismo, la Universidad se encuentra en pleno proceso de evaluación del campus de especialización.

Al ser preguntado sobre la rivalidad entre las universidades gallegas reconoció que "é obvio". "Hai titulacións que quererían outras universidades. Cando hai unha titulación interesante o é para calquera. Por iso é importante traballar na especialización de campus", insistió.

Capacidades diferentes

El rector acudió ayer al Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Pontevedra, que acogió las pruebas de acceso a la universidad para personas con capacidades diferentes. En él estuvo acompañado por el director del CRE, José Ángel Abraldes.

Reigosa destacó el tesón de estos estudiantes, que se enfrentan a un doble esfuerzo: el inherente a este tipo de de exámenes y el derivado de las dificultades propias de cada discapacidad.

"É de agradecer o traballo que está facendo a ONCE para permitir que estas persoas poidan realizar unha carreira universitaria. De feito, foi recoñecida coa medalla de ouro da conferencia de rectores de universidades española porque están a conseguir que non se perdan talentos", celebró.

"Nós aspiramos a que a Universidade de Vigo sexa moi inclusiva. Estamos a traballar para limar todos aqueles problemas que non permiten que as persoas con algunha dificultade seguir unha carreira universitaria", afirmó.

En este sentido, el rector alabó el sistema gallego de selectividad "porque non só é bo, senón que aspira a mellorar continuamente".

"Todas as persoas que traballa na selectividade o fan moi ben e en canto se albisca un problema se lle dá solución. Ano tras ano vanse mellorando todos os procedementos intentando buscar a xustiza, para que a xente teña igualdade de oportunidades", resumió.

Dislexia

Una de las novedades en las pruebas este año es la aplicación, tal y como explicó el rector, de métodos de correccción específicos para alumnos que presentan problemas como la dislexia.

"O sistema galego corrixe cada ano aquelo no que atopa algunha dificultade, atranco ou incorrección e é de xustiza que se unha persoa ten dilexia non se lle conten algunhas palabras como erros ortográficos cando dependen da súa problemática", explicó.

Braille y ordenadores

Por su parte, José Ángel Abraldes destacó la existencia de un tribunal especial para atender a los estudiantes que ayer se examinaron en el CRE de la ONCE, una decena, de los cuales la mitad presentaban discapacidades visuales.

A todos ellos se les facilitó la adaptación del examen, en tres casos en el sistema Braille. Asimismo, la mayoría de ellos necesitaron de un ordenador para poder realizar las pruebas, y de más tiempo del habitual. "Una persona lectora de Braille lee tres veces más lento que otra que lee con la vista. Para tratar con desigualdad a los desiguales hay que hacer algún tipo de adaptación", dijo.

El rector de la Universidade de Vigo consideró ayer, con motivo de la celebración de las pruebas de acceso a la universidad, que "hai moito traballo que facer" para que los exámenes sean iguales para todos.

Se refería así a las informaciones recientes relativas a la diferencia de dificultad entre las pruebas en función de la comunidad autónoma.

"Creo que se somos un distrito único a nivel estatal, as probas da Selectividade teñen que ter unha dificultade semellante", aseveró.

"Creo que esta iniciativa vai ser recollida axeitadamente pola CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) e agardo que durante este ano se faga un traballo intenso e poidamos limar esas diferenzas que aparentemente existen de dificultade entre comunidades autónomas", deseó.

En este sentido, recordó que la selectividad no solamente sirve para poder acceder a a la universidad, sino también para establecer la nota de corte en el acceso a las carreras con límite de plazas.

"Cunha proba única a nivel estatal e uns procedementos de corrección semellantes estaría solucionado o problema, pero dado que todos os sistemas están traballando con peculariades, tamén pode haber outras solucións, como ser máis estrictos cos criterios de avaliación", propuso.