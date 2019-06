Un millar de nervios para entrar en la universidad

Tres facultades del campus universitario de Pontevedra acogen los exámenes de la selectividad. Este año se incorpora la Facultade de Educación e Ciencias do Deporte a las tradicionales de Ciencias Sociais y Enxeñería Forestal. Un total de 1.079 estudiantes están convocados a hacer las pruebas. A ellos hay que sumar una decena en el CRE de la ONCE.

Un total de 1.079 estudiantes de la comarca de Pontevedra comenzaron ayer los exámenes de acceso a la universidad, oficialmente conocidos como las pruebas ABAU y tradicionalmente como la selectividad.

La principal novedad de este año es que se incorpora la Facultade de Educación e Ciencias do Deporte para la celebración de los test. En este edificio se examinan desde ayer 325 estudiantes.

A ellos hay que sumar los cerca de 400 de Ciencias Sociais y los 362 de Enxeñería Forestal, facultades en las que ya se venía celebrando en los últimos años.

Los nervios y la complicidad entres los jóvenes fueron la tónica general de la jornada, que comenzó con los exámenes de Lengua Castellana y Literatura e Historia de España, este último, uno de los más temidos por los estudiantes. Por la tarde, Lingua Galega e Literatura y otros idiomas.

Con bocadillos y pizzas encargadas telefónicamente, los chavales aprovecharon el descanso de mediodía para hacer los últimos repasos.

Los métodos que se siguen utilizando no varían demasiado de los que no hace tanto usaban sus propios padres: apuntes en papel, pese a la era que lo digitaliza todo, y subrayado con rotulador fluorescente. En este sentido, parece que el tiempo no hubiera pasado.

La responsable de organizar las pruebas y establecer las normas es la Comisión Interuniversitaria de Galicia, CIUG. Entre las prohibiciones más remarcadas, la de utilizar teléfonos móviles o cualquier dispositivo electrónico.

La excepción es para el alumnado que se examina en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE. Son más de un centenar de estudiantes con capacidades diferentes a nivel gallego y 10 de ellos realizaron las pruebas ayer en Pontevedra. Ellos sí pueden utilizar ordenadores u otros métodos, como el dictado o el Braille.

Una de las alumnas padece un TOC (trastorno obsesivo compulsivo), otro una rotura de extremidades superiores y varios de ellos necesitan el dictado.

Las pruebas continuarán hoy, dependiendo de la opción elegida por cada alumno, con Matemáticas, Arte, Latín, Dibujo Técnico, Artes Escénicas, Lengua Extranjera, Física, Geografía, Cultura Audiovisual, Química y Griego. La selectividad acabará mañana viernes.