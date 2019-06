"Se me dan mejor las asignaturas de ciencias que las de letras"

"Se me dan mejor las asignaturas de ciencias que las de letras"

"A mí particularmente me cuestan más las materias de letras, así que opto por 'chapar'. Se me dan mejor las asignaturas de ciencias. Fui a clases de refuerzo en Matemáticas y Química. Me gustaría estudiar Ingeniería Informática en A Coruña. Para entrar se necesita un 8,4 de nota media".