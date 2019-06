Acepta dos años de prisión por cobrar la pensión de su abuelo fallecido durante 20 años

Una vecina de A Estrada, María Avelina L. R., reconoció esta mañana que percibió durante 20 años la pensión de su abuelo después de haber fallecido éste en 1996. Hasta 2016 ni la Seguridad Social ni el Banco Santander, que pagaba esta prestación, se percataron de la situación. En total, esta mujer percibió indebidamente 132.041 euros. La acusada asumió los hechos y aceptó la condena de dos años de prisión que reclamaba la Fiscalía y el resto de las acusaciones por un delito contra la Seguridad Social.

Resueltas las responsabilidades penales, el juicio tuvo que continuar para resolver las civiles, es decir, determinar quién se va a hacer cargo del pago de los 132.041 euros defraudados a las arcas públicas. La Fiscalía sostiene, como es evidente, que sea la acusada quien asuma este cargo pero habida cuenta que es insolvente, habrá que acudir a quien designe el juzgado como responsable civil subsidiario en estos hechos, si es que lo hubiere. Y el Ministerio Público señala directamente al banco, dado que es el responsable de verificar periódicamente que las personas a las que abona estas prestaciones siguen vivas.

El fiscal jefe de la provincia, Juan Carlos Aladro, considera que es una "negligencia clara" que esto pudiera haber ocurrido, nada más y nada menos, que durante un "largo periodo de 20 años", una actuación descuidada que no duda en atribuir no solo al banco, sino también a la propia seguridad Social. El fiscal llamó la atención al hecho de que el abuelo de la acusada debería contar con 105 años de edad cuando se descubrieron los hechos en 2016, lo que le causó sorpresa de que nadie se molestase en certificar si se encontraba vivo.En cualquier caso, el Ministerio Público considera que debe ser el banco quien abone las cantidades percibidas indebidamente ante la insolvencia de la acusada.

El letrado que representaba a la Seguridad Social se escudó en que es el banco quien tiene la responsabilidad de certificar la pervivencia de las personas que reciben estos pagos, mientras que por su parte la entidad descarga toda esa responsabilidad en su cliente y también en la Seguridad Social. El Banco Santander ya abonó 33.000 euros a la Seguridad Social y ahora considera que no debe pagar más de esta cifra. Alega también que aquellas cantidades abonadas antes de 2006 han prescrito, algo con lo que no está de acuerdo el fiscal dado que estamos ante un delito continuado. La defensa alega que su cliente no debe abonar cantidad alguna por la "negligencia" y descuido del banco y la Seguridad Social después de tanto tiempo al no realizar las comprobaciones sin que nunca le hubieran pedido ninguna documentación ni fe de vida.

Así las cosas, queda ahora en manos del magistrado y las magistradas de la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra determinar en sentencia quién debe asumir el pago de las cantidades defraudadas.