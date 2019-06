La Universidad baraja impartir Deseño e Creación desde Ciencias Sociais o Forestais, aunque como facultad propia

La Universidade de Vigo creará una facultad nueva en el Campus de Pontevedra para acoger el Grao en Deseño e creación, que, en todo caso, no se implantará hasta el próximo curso 2020/2021. El rector, Manuel "Pachi" Reigosa reconoció hoy que se trata de una titulación "moi importante que encaixa coma unha luva pola especialización do Campus Crea".

Más que un edificio nuevo, se trataría de impartir la titulación desde alguna de las instalaciones ya existentes, como las facultades de Ciencias Sociais o Forestales, en las que hay disponibilidad de aulas, aunque todavía no hay nada decidido al respecto.

"Tivemos un pequeno atranco e estamos vendo como solucionalo. En agosto ou setembro, ao máis tardar, esperamos ter rematado o procedemento para a posta en marcha desta titulación, que comezaría no vindeiro curso, porque ten que pasar os procesos de acreditación", informó.

Reigosa se refería al rechazo de la facultad de Belas Artes de acoger el grado, que tomó completamente por sorpresa al Rectorado y provocó la dimisión de la decana, Silvia García.

En estos momentos, el mapa de titulaciones está cerrado y queda por debatir sobre los intereses en aquellas que todavía quedan por implantar. "Prefiro non facer públicos os anhelos que temos na Universidade de Vigo para Pontevedra. O que si podo dicir é que imos fortalecer esa idea de campus especializado e creativo, no cal ten un papel moi importante todo o que ten que ver co deseño e a comunicación audiovisual, etc€ sen esquecer a titulacións que non están tan relacionadas pero que son moi fortes", resumió.

Asimismo, la Universidad se encuentra en pleno proceso de evaluación del campus de especialización.

Al ser preguntado sobre la rivalidad entre las universidades gallegas reconoció que "é obvio". "Hai titulacións que quererían outras universidades. Cando hai unha titulación interesante o é para calquera. Por iso é importante traballar na especialización de campus", insistió.

El rector acudió hoy al Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Pontevedra, que acogió las pruebas de acceso a la universidad para personas con capacidades diferentes. En él estuvo acompañado por el director del CRE, José Ángel Abraldes.