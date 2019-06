Unha lingua na que medrar

O programa Apego chega ás 300 familias. Son fogares de diferentes perfís (parellas que sempre falaron galego, neofalantes ou que traballan fóra e senten a necesidade de que o seu neno conserve a nosa cultura na súa futura vida multilingüe) e que teñen en común o seu interese por proporcionar un contexto en galego ao seu pequeno. Os interesados so teñen que achegarse ao Concello para recibir unha guía, consellos sobre a nenez ou a crianza, plans de ocio...

"Hai moitos recursos que descoñeciamos, metodoloxía e cousas que non sabiamos que se facían en Pontevedra", explica Antía Pereira, que co seu home, Alexandre Novo, ven de inscribirse no programa Apego. Coma as demais parellas, reciben agasallos físicos (unha mantiña, un álbum, unha guía, ou un medidor para ver como vai medrando o seu futuro bebé) e tamén numerosas suxerencias virtuais e de recursos no sitio web www.apego.gal. Tampouco faltan neste caso propostas para o nome, porque aínda o están pensando.

Entre as familias do Apego os máis comúns son Xulio, Alma, Iago, Alba... Nomes diversos, como tamén os fogares nos que viven os nenos: uns pais traballan fóra e queren que o galego sexa un máis na vida multilingüe do seu bebé; e tamén os hai que escolleron de adultos falar esta lingua, cando foron conscientes da importancia e recuperar o noso patrimonio cultural; e mesmo parellas ás que les costa empregar o galego cos seus fillos pero queren que os seus pequenos sí teñan fluidez.

Antía e Alexandre (que foron recibidos onte polo alcalde, Miguel Fernández Lores, e o concelleiro de Normalización, Alberto Oubiña) sempre falaron galego, pero "non son o perfil máis habitual", indican os responsables do programa, do que forman parte familias galegas e tamén doutras comunidades como Navarra ou Andalucía.

Todas elas contribúen a crear un contexto en galego para os nenos, xa que a idea é crear un entorno no que escoiten aos adultos falar en galego. Con ese obxectivo, Apego tamén promove actividades para estas familias de nenos ata os 6 anos e brindalles información actualizada sobre concertos, teatro ou espectáculos que contribúan a dinamizar a nosa lingua.

Tamén procura crear espazos de socialización en galego e actividades nas que os pais podan formarse en métodos de crianza.

Todas as parellas cun neno en camiño están convidadas a achegarse ao Concello e sumarse ao Apego. O convite é para os futuros pais e tamén para todos os que queiran formar parte desa nova vida en galego.