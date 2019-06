La gerencia del CHOP recalca que la cobertura de ausencias "comienza siempre por los PAC"

La gerencia del área sanitaria de Pontevedra aseguró ayer que los Puntos de Atención Continuada (PAC) "quedaron cubiertos" el pasado fin de semana. Tanto el gerente, José Ramón Gómez Fernández, como la directora de procesos asistenciales, Sonia Fernández-Arruti, recalcaron que se había llamado a todas las personas que figuran en las listas de contratación ante la falta de personal que se produjo en varios PAC de la comarca.

De este modo, salieron al paso a las críticas de los trabajadores de estos centros en Pontevedra (A Parda), Marín, Caldas y Portonovo (Baltar), que denunciaron tanto el sábado como el domingo jornadas "al límite" por la falta de médicos, con lo que, a su juicio, esto supone para el riesgo de la atención sanitaria de la población.

"Como en toda organización sanitaria, los PAC quedaron cubiertos este fin de semana y todos los anteriores. Y esperemos que los próximos también", recalcó Fernández-Arruti.

"Lo que ocurre a veces es que suceden incidencias. El problema que tuvimos fue que el sábado dos personas se pusieron de baja y no pudieron ir a su puesto de trabajo. Uno de ellos era en el de Caldas, donde solo hay una presencia. Buscamos por todos los medios la posibilidad de cubrirla y llamamos a todas las personas que tenemos en la lista de contratación y no podían o no les venía bien. Ante la falta de personal tomamos la decisión de desviar a uno de los facultativos de A Parda para llevarlo al de Caldas", explicó respecto a lo sucedido.

Asimismo, informó que en el caso de Marín finalmente se había resuelto la situación, aunque "in extremis" con incertidumbre durante horas.

"Nuestra cobertura de las ausencias comienza siempre por la cobertura de los PAC y hasta ahora, al menos en estos meses que llevamos aquí (la nueva gerencia), ninguno hubo de cerrar por no disponer de profesionales", añadió, por su parte, José Ramón Gómez Fernández.

El gerente indicó, asimismo, que la segunda prioridad son los centros de salud más pequeños, "aquellos en los que hay uno, dos o tres médicos".

"Siempre, antes de irnos a las tres de la tarde de un viernes somos capaces de cubrir toda la asistencia en los PAC. Otra cosa es que cubrir una ausencia que tiene lugar un sábado a las cuatro de la tarde es francamente difícil", reconoció.

En este sentido, insistió en que el esfuerzo de cobertura de los PAC es total siempre para que la huelga de los trabajadores no se deje notar sobre los usuarios de la sanidad pública.