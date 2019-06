BNG y PSOE emprenden un "contacto permanente" tras verificar que "hay base suficiente" para pactar

"Hay base suficiente para llegar a un acuerdo", aseguró ayer el alcalde en funciones, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), al concluir la primera reunión con las que se tratará de llegar a un pacto de gobierno con el grupo socialista. El portavoz municipal del PSdeG-PSOE, Agustín Fernández, aseguró que en todo caso el próximo sábado "no habrá un alcalde del PP bajo ningún concepto" y que ninguno de los dos portavoces se marca un plazo para cerrar el pacto. "Si es posible antes del pleno será y si no, no pasa nada", añadió Fernández.

El próximo sábado se constituirán las corporaciones locales, con el nombramiento del alcalde.

Los grupos nacionalista y socialista mantienen desde ayer "contacto permanente" para llegar a este acuerdo, sobre la base de los programas y el proyecto para Pontevedra, sin haber entrado por el momento en el posible reparto de áreas de gobierno.

Lores recordó que hace cuatro años ambos grupos se sentaron para tratar de llegar a un acuerdo de gobierno que finalmente no fructificó, pero "en este momento hay base para lograrlo".

Comisión negociadora

La comisión negociadora del BNG y del PSOE mantuvo ayer su primer encuentro y lo hizo en la sala de reuniones del Concello de Pontevedra. Esta comisión está integrada por los concejales Miguel Lores, Anabel Gulías, Raimundo González y Carme da Silva por parte del grupo nacionalista, así como por los socialistas Gloria Blanco, Agustín Fernández y Paloma Castro.

Si bien fue la primera reunión oficial para abordar la posibilidad de iniciar un "proyecto común de gobierno" para los próximos cuatro años en el Concello de Pontevedra, antes de este encuentro ya hubo "contactos informales", como señalaron ambos portavoces. Desde ayer la negociación continuará "hasta llegar a la conclusión final", aseveró Fernández Lores.

Subrayaron que por el momento las conversaciones se centran en definir "aspectos programáticos de gobierno" y no se ha hablado por el momento de reparto de áreas. "Los programas de cada uno ya nos los conocemos", añadió el portavoz socialista, quien argumentó que "una vez que tengamos bien clara" la cuestión programática "hablaremos de otras cosas".

Sin plazos

"A partir de ahora esos contactos formales van a ser permanentes hasta llegar a la conclusión final y esperemos llegar a un acuerdo satisfactorio para que Pontevedra siga avanzando", ha indicado Fernández Lores, que no quiso poner fecha al final de estas negociaciones y que podría ser tanto antes del pleno de constitución de la corporación local como después.

Mientras, el líder socialista recordó que BNG y PSOE ya gobernaron "juntos" en el pasado y, de cara a una próxima coalición de gobierno, solo queda "ir desgranando las cosas" que cierren este posible acuerdo de gobierno. "Se trata de encontrarnos allí donde queremos encontrarnos", explicó el socialista Agustín Fernández.

"Hay base suficiente para ese acuerdo satisfactorio para las dos fuerzas políticas y especialmente para que Pontevedra siga avanzando", subrayó por su parte el portavoz nacionalista.

En todo caso, para Lores ha quedado claro que "sí es posible" llegar a un acuerdo de gobierno entre ambas formaciones.