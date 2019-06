"Hay base suficiente" entre BNG y PSOE para cerrar un pacto de gobierno

"Hay base suficiente para llegar a un acuerdo", aseguró el alcalde en funciones, Miguel Fernández Lores (BNG), al salir de la primera reunión con el grupo socialista para tratar de llegar a un pacto de gobierno. El portavoz socialista, Agustín Fernández, aseguró que en todo caso el próximo sábado "no habrá un alcalde del PP bajo ningún concepto" y que ninguno de los dos portavoces se marca un plazo para cerrar el pacto. "Si es posible antes del pleno será y si no, no pasa nada", añadió Fernández.

Los grupos nacionalista y socialista mantienen desde este martes "contacto permanente" para llegar a este acuerdo, sobre la base de los programas y el proyecto para Pontevedra, sin entrar por el momento en el reparto de áreas de gobierno.

Miguel Lores recordó que hace cuatro años ambos grupos se sentaron para tratar de llegar a un acuerdo de gobierno y finalmente no lo hubo, pero "en este momento hay base para lograrlo", subrayó.

El próximo sábado se constituirán las corporaciones locales con el nombramiento del alcalde.