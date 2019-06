El BNG se sienta a negociar con el PSOE para posibilitar un gobierno estable en Caldas

El BNG de Caldas se sentó anoche a negociar con el PSOE para establecer un gobierno municipal estable. Tras perder la mayoría absoluta en las elecciones del 26 de mayo, los socialistas quieren asegurar la continuidad de su candidato Juan Manuel Rey como alcalde. Desde el BNG están abiertos a la negociación, aunque ven "difícil" el acuerdo.

Los seis concejales obtenidos por el PSOE en las elecciones dejan al actual gobierno local en funciones a un edil de asegurar un gobierno estable para los próximos cuatro años. Tras dialogar con el PP y con el BNG, Rey y el secretario general de los socialistas en Caldas, Manuel González y Eva Fraga, tuvieron anoche la primera reunión formal con el candidato nacionalista, Manuel Fariña, junto con el edil José Manuel Fariña y Alicia Aboy.

Desde el PSOE plantearon esta primera negociación todos los escenarios posibles. Esto pasa por un mandato en el que los socialistas puedan gobernar con pactos puntuales con el BNG, que los nacionalistas entren en un bipartito en la ejecutiva local o incluso la opción de que el equipo de Rey gobernase en solitario los próximos cuatro años, una situación que pretende evitar el PSOE.

"Lo que queremos es un pacto de gobierno valorando las opciones, queremos llegar a un acuerdo, sea en el escenario que sea y para esto estamos dispuestos a dialogar y negociar", indicó González. También se mostró con la misma voluntad Fariña. "Los votantes déronlle ao PSOE máis votos, pero cunha situación moi diferente a fai catro anos, xa non teñen a maioría e nós actuaremos con responsabilidade pero eles son quenes teñen a responsabilidade de que haxa un cambio na actitude en na xestión do goberno local", indicó el nacionalista. "Vexo prácticamente imposible que o PSOE cambiase tanto en quince días como para valorar que o BNG entre nun goberno bipartito", respondió Fariña tras ser cuestionado sobre las posibilidades de que los nacionalistas entren en un gobierno con el PSOE en Caldas.

Y es que desde el BNG caldense no están contentos con los pactos anteriores que el partido mantuvo con los socialistas, ni con la actitud del actual gobierno en funciones en el último mandato. "Nunca cumpliron ningún acordo dos que chegaron con nós e, é máis, o que agardamos é que neste mandato se dignen a sentarse e falar neste mandato, no anterior chegaron a presentar presupostos dous días antes de aprobalos non pleno e recoñecendo que non había vontade de dialogar sequera, é un exemplo da actitude do actual goberno en funcións".

Aunque en el BNG apuntan a que se sientan a dialogar sin líneas rojas, el posible pacto con los socialistas pasa por establecer un modelo urbano más sostenible, mejorar la seguridad vial, la recuperación del río Umia y establecer unos servicios, especialmente en el rural, "propios do século XXI". Entre las prioridades de los nacionalistas pasan por medidas como solicitar al ministerio de Fomento la reducción de la velocidad del tráfico en todo el casco urbano a 30 kilómetros por hora, con medidas de calmado de tráfico y lombos. Fariña presentó en los últimos meses mociones en este sentido como la que afectaba al entorno del colegio Alfonso VII u otra para todo el casco urbano, pero fueron rechazadas en el pleno. "Trátase de solicitar a Fomento que o faga ou solicitar a transferencia ao Concello dos tramos urbanos das N-550 e N-640 pero o goberno actual non tivo esa vontade", apuntó.

También criticó la situación de los servicios en el rural. "O saneamento está ao 50 por cento no rural, por exemplo, debe contar cuns servizos propios do século XXI"

Desde el PSOE caldense mostraron su "indignación" luego de que la Guardia Civil desmantelase una presunta banda organizada que se dedicaba al saqueo de gasoil y de la que, presuntamente, formaba parte el número siete de la candidatura del PP en Caldas, Manuel Touceda. Criticaron que desde la sección de San Clemente del PP local, de donde formaba parte el propio Touceda, "dedicáronse a repartir planfetos de difamación e menosprecio cara o alcalde e o concelleiro delegado da parroquia, e o carrexo de votos durante o día electoral". "Parece que as furgonetas valen para todo, non é de extrañar dado que o precio do combustible non era un problema", apuntan desde la comisión ejecutiva local del PSOE, que pidieron una explicación por parte del PP local.

Por otro lado, el BNG descartó la posibilidad de negociar con el PP. "Non nos plantexamos sequera sentarnos a negociar, sería surrealista que eles votasen polo candidato do BNG só para evitar que o PSOE non chegase ao goberno e non o entenderían nin os votantes que votaron ao PP nin ao BNG", indicó Fariña.