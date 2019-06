La ABAU cita a 1.080 alumnos en el campus

En toda Galicia son 11.308 los llamados a participar entre mañana y el viernes en la ABAU (Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade), la antigua Selectividad, y el 9,5% de ellos (en concreto, 1.080 estudiantes) deben acudir al campus de Pontevedra, procedentes de toda la comarca.

Las dependencias de Ciencias Sociais convoca a 393 jóvenes, mientras que la de Forestais cita a 362 y los 325 restantes deben realizar las pruebas en Ciencias da Educación e do Deporte. Todos ellos deben llegar a las 9.00 horas para la presentación y sesenta minutos más tarde afrontarán la primera de las materias troncales, de Lengua Castellana y Literatura II. Después llegará el examen de Historia de España y por la tarde será el turno de Lengua Gallega y Literatura y los idiomas extranjeros. Matemáticas, Latín, Dibujo Técnico, Física o Química son algunas de las asignaturas del jueves y el viernes concluye la ABAU, solo por la mañana.

Esta selectividad llega en medio del debate sobre su modelo y la demanda de la Xunta de realizar un examen único y en las mismas fechas para todo el Estado.

"Todos los alumnos y alumnas deberán mantener los pabellones auditivos despejados para la verificación de que no se usan dispositivos auditivos no permitidos". Así lo recogen otra vez las instrucciones que regirán las pruebas de la selectividad, ABAU, de este año, que arrancarán en menos de un mes, el 12 de junio.

La CiUG (Comisión interuniversitaria de Galicia), responsable de organizar y coordinar estas pruebas dictó hace unos días las normas e instrucciones de participación. Así, detalla que "todos los alumnos deberán mantener los pabellones auditivos despejados para la verificación de que no se usan dispositivos auditivos no permitidos".

También quedan prohibido el uso de teléfonos móviles, smartwatch o cualquier otro dispositivo electrónico. No se puede acceder a las aulas con ellos, ni siquiera apagados, advierten las instrucciones. "Especialmente en el caso de los relojes inteligentes, se recuerda que tampoco pueden ser utilizados en modo reloj convencional", inciden.

Se establece que los vocales de las comisiones delegadas "tendrán especial cuidado en que en el puesto del examen el alumnado no tenga consigo el teléfono móvil ni ningún smartwatch o cualquier otro aparato electrónico, excepto las calculadoras no programables permitidas". La presencia del material no autorizado en el puesto del examen implicará medidas disciplinarias para el candidato: se expulsará al alumno del aula y en ese examen se le pondrá un 0.

La misma calificación de 0 se aplicará si un miembro del tribunal detecta que un alumno copia o no respeta las instrucciones, un comportamiento que puede no solo conllevar el suspenso en el examen, sino incluso "implicar la anulación total de la ABAU".