Un restaurante con vistas a la mejor colección de miliarios del Noroeste

- ¿En qué condiciones se exponen los milarios?

-El problema fue que en un principio los miliarios iban a quedar integrados dentro el restaurante. Es algo inaudito pero, bueno, según ese plan iba a formar parte de un restaurante la mejor colección de miliarios del Noroeste. Alguien debió de dar un toque desde Santiago sobre lo que eso significaba y el restaurante ocupó toda la planta baja salvo un pasillo para los miliarios. Así que los miliarios quedaron al margen del restaurante y al mismo tiempo inaccesibles o con muy mal acceso desde el Museo. Y no me extiendo más, porque de los miliarios y de cómo han sido tratatados podríamos hablar horas.

- El bajo que ocupa el restaurante se destinaba en el proyecto inicial a la epigrafía romana ¿dónde está ahora esa colección?

-En un principio iban en ese espacio dos grandes temas: el arte rupestre (no olvidemos que Pontevedra está en el epicentro y que quien descubre la existencia del arte rupestre en Galicia es la Sociedad Arqueológica, el alma máter del Museo) que ahora no tiene sala, físicamente ni existe. Y por otro lado iban dos salas más destinadas a epigrafía romana, con ambientes dedicados al tema funerario y al de la religiosidad, algo que encajaba con la arquitectura e iba a quedar espectacular. Pues ahora la epigrafía romana está en el almacén, salvo unas cuantas piezas en exposición; al igual, sí, que el tímpano o los Profetas.

- ¿Diría que la mitad de los mejores fondos de este museo están en cajas?

-No, diría que mucho más de la mitad, por lo menos en la parte de los fondos de Arqueología. Si tu quieres explicar el mundo de los castros, 1.000 años de la historia de Galicia, un periodo clave para entender lo que es el mundo gallego, y no colocas un elemento tan específico como es la cerámica, no explicas nada, parecería que todo es igual en esos mil años, desde el siglo VIII antes de Cristo al II después de Cristo todo es lo mismo. Si haces todo eso, claro, no estás cumpliendo la función de un museo, que no es enseñar piezas sino utilizar esas piezas para enseñar historia, enseñarlas en un contexto que permita entender nuestro pasado. Y eso no se cumple en este Museo, no puede cumplirse porque, ya le digo, de las piezas que obligatoriamente tendría que exponer el Museo, que tendría que exponer por decencia porque son obras de referencia, pues de ellas más de la mitad están en el almacén.