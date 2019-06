RAFAEL DOMíNGUEZ ARTIME "Me lo dicen por la calle: recuperamos la ilusión del PP"

Encabezó la candidatura del Partido Popular en las elecciones municipales de mayo, logrando dos concejales más para su grupo (un total de 9), lo que considera el inicio de la remontada del PP en Pontevedra. "Dentro de cuatro años me veo de alcalde", asevera.

- ¿Se cumplieron sus expectativas?

- Mi expectativa era ser alcalde de Pontevedra, pero si atendemos a lo que nos daban las encuestas, que eran 5 (concejales), o que incluso el mismo día de las elecciones daban a Lores 13-15 y a nosotros 5-6, lograr al final 9 no puedo negar que es un muy buen resultado para el PP de Pontevedra, que llevaba muchos años con resultados decrecientes. Y más en un contexto como el nacional, en el que veníamos de una derrota sin paliativos, con 66 escaños en el Congreso y más si tenemos en cuenta que teníamos enfrente a un alcalde que está consolidado.

- En la noche del 26M estaban muy contentos en la sede del PP. ¿Mantienen esa euforia o ha bajado el nivel de alegría?

- No, no; al contrario, subió. Porque nos hemos dado cuenta y mucha gente me lo dicen por la calle, que hemos recuperado la ilusión del PP de Pontevedra. La gente está ilusionada con el proyecto. Cada día más.

- ¿Cómo valora que Lores haya vuelto a ganar?

- Tiene su mérito, desde luego. No le vamos a quitar el mérito a un alcalde que llevan tantos años y que con toda probabilidad va a seguir cuatro años más. Los pontevedreses han decidido eso, nosotros le felicitamos y ahora a trabajar. Sí hay que analizar en este contexto que estamos en un final de ciclo. Empieza a haber una caída del BNG y una subida del PP, e incluso empiezan a irse figuras históricas del nacionalismo, como Bará, Legísima, Anxos Riveiro..., gente muy potente del nacionalismo que se ha ido y además ese lugar no está siendo ocupado por otros.

- Feijóo ha tendido la mano al PSOE en Ourense para un pacto ¿Es posible en Pontevedra?

- En este momento no lo contemplo. El PSOE ya ha dicho que no votaría nunca a favor de la investidura de un alcalde del PP, y aunque es cierto que la aritmética daría, creo que ellos llevan ya mucho tiempo jugando a ser muleta del BNG y están intentando volver a conseguirlo.

- ¿En ningún momento se llegó a barajar esa posibilidad?

- No.

- ¿Y que prefiere, un bipartito BNG-PSOE o un gobierno del Bloque en solitario?

- Eso me da igual. Yo voy a defender los intereses de los pontevedreses y a auditar al gobierno de Pontevedra, sea un bipartito o sea el BNG en solitario, eso no me preocupa.

- ¿Cómo cree que ha influido el conflicto de Ence en los resultados, tanto para los buenos como para los malos?

- Creo que Lores tiene una cosa un poco perversa, que es que cuando obtiene buenos resultados es por él y cuando nosotros sacamos buenos resultados es porque vinieron los demás a hacernos el trabajo. Los buenos resultados son del Partido Popular de Pontevedra. El presidente del Partido Popular de Pontevedra soy yo y los malos resultados del BNG, o más bien no haber logrado los que ellos esperaban, se deben a que a Lores no le han votado más pontevedreses. Hubo un proceso electoral tres semanas antes a nivel nacional, en el que el partido que más se opuso y el que generó toda esta problemática sobre Ence, que es el PSOE, ganó sin paliativos en Pontevedra. Por lo tanto, si tiene influencia en un proceso debería tenerlo también en el otro y sin embargo en Pontevedra el PSOE subió y Lores bajó, por lo tanto a Lores los pontevedreses le han dicho que no tiene mayoría absoluta, que ha bajado en votos y que ahora está una posición de más debilidad que hace cuatro años. Porque hace cuatro años no necesitó pactar y ahora sí, por lo tanto está más débil. Esa acusación sobre Ence son ganas de no dar mérito al rival. Pero mientras se siga equivocando en el diagnóstico, mejor para el Partido Popular.

- ¿Tiene un plan de oposición?

- Sí, por supuesto. Lo primero que vamos a hacer es defender los tres ejes de campaña, es decir, que la economía en Pontevedra tiene que empezar a funcionar, que el progreso y el modelo de ciudad llegue también a los barrios y que no se abandone el rural. Hay otros proyectos importantes como abrir Pontevedra a la ría, el transporte público, que haya plazas de aparcamiento públicas y gratuitas en el entorno de la ciudad, etc. Lo vamos a se seguir llevando al pleno y además vamos a auditar cada actuación del gobierno.

- ¿Está decidido el reparto de áreas en su grupo?

- Lo tengo organizado. Me falta hablar con cada uno de ellos y luego tener una reunión con todos, pero tengo claras las parcelas. Ya las tenía antes y las sigo teniendo ahora.

- ¿Dónde se ve dentro de cuatro años?

- De alcalde. En cuatro años me veo preparando el pleno de investidura para ser alcalde.

- ¿Cómo ve los resultados del PP en el resto de la provincia?

- En la provincia los resultados han sido fantásticos en general, porque aquí hablamos de la mayoría absolutísima de Marín, pero también están Cotobade, Sanxenxo, Lalín que recuperó la alcaldía, Poio ha mejorado los resultados... Los resultados del PP han sido magníficos en general.