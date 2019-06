Intercambio de libros usados

Éxito de público y de transacciones de los libros usados que se pusieron a disposición de las personas interesadas en la VIII Feria de Libros Usados que se celebró ayer en la Alameda. Los centros escolares de infantil, primaria y secundaria estuvieron presentes junto con las ANPAS de todos los centros educativos en esta nueva edición.

El Concello calificó ayer de "éxito de público y de transacciones" el desarrollo de la VIII edición de la Feria de Libros Usados cuya organización corrió a cargo del CEIP A Laxe.

Los centros escolares de infantil, primaria y secundaria estuvieron presentes en este evento, junto con las ANPAS de todos los centros educativos en esta nueva edición de la feria donde se intercambian los tickets que daban por la entrega de libros y que permitían conseguir otros de forma gratuita.

La actividad estuvo animada con música a cargo de Uía Lambona y la Banda Molona, pero también hubo cuentacuentos para los niños.

El certamen concentró un importante número de asistentes, y participantes de las transacciones que congregó en la Alameda de Marín durante toda la mañana un número importante de personas.

Aportación de libros

A lo largo de la semana, los interesados en colaborar han podido aportar libros en los respectivos centros escolares o Anpas, así como en la Biblioteca Pública, en el Ateneo Santa Cecilia, en el consistorio o en el Museo Torres.

Además de libros de todos los géneros y para todas las edades también se podían aportar cds y dvds para su intercambio.

En esta feria colaboraron los colegios de Ardán, Seixo, Carballal, Sequelo, Inmaculadas, San Narciso, Nosa Señora do Carme, O Grupo, y los institutos Chan do Monte e Illa de Tambo. También mostraron su apoyo las asociaciones de padres y madres Fonte do Paso, Illa do Santo, Abelendos, Viñas Blancas, Aidón, Martín Herrera, San Narciso, Nosa Señora do Carme, Río Inferniño, Chan do Monte, Mariñán y A Raña.