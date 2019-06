Los enganches de los camiones en las líneas dejan sin teléfono a vecinos de Campelo

Varios vecinos de Campelo se encuentran incomunicados después de que un camión enganchase con la línea de telefonía el pasado miércoles y les dejase sin servicio de telefonía fija. Denuncian que no se trata de un hecho aislado ya que la conexión acababa de ser restablecida el pasado martes tras un incidente similar la pasada semana y apuntan a que este tipo de problemas pasan a menudo. Desde la Policía Local han recogido la queja e informaron a Telefónica del peligro que supone el cable roto.

"Arreglaron la línea el martes, pero desde el miércoles otra vez que estamos sin servicio, pero es ya algo habitual", lamenta Manuel Corrales, del Hotel Galicia. Según denuncian los vecinos y reconocen desde la Policía Local, los camiones de un almacén de la inmediación acaban frecuentemente enganchando en las líneas del cable de telefonía. "Es algo que viene pasando desde hace mucho tiempo, dos o tres veces al año, pero no lo dan solucionado", comenta Corrales.

Según reconocen desde la Policía Local, los postes que sujetan la línea telefónica se encuentran en una zona en pendiente y muy bajos, por lo que los vehículos de grandes dimensiones terminan enganchando y rompiéndolos, cortando el servicio. "Pasan camiones de 50 toneladas por un vial muy estrecho, materialmente es muy difícil y acaban rompiendo la línea", afirma Ramón Regueira.

Los afectados denuncian de los retrasos de la compañía telefónica para arreglar el servicio. "La primera vez nos hicieron caso, pero después vuelves a contactar con ellos para que lo arreglen y acabas perdiendo el tiempo con operadores y es como no hablar con nadie, como si hablaras con un árbol", indicaba Regueira. "Tardan tanto en venir a arreglando que al final son los vecinos los que acaban atando al poste el cable roto para que no quede colgando, alguna vez hasta vinieron para robarlo antes de que llegaran del servicio para arreglarlo, parece que estamos un país tercermundista, no hay derecho", comenta Corrales.

Prejuicio económico

Los vecinos afirman que en una ocasión se cambió algunos de los postes. No solo no acabó con el problema, sino que denuncian que durante las obras llegaron a estar un mes sin el servicio. Una situación que, además de las molestias, están causando un grave prejuicio económico a los negocios de la zona.

"Esto pasa en la época de reservas y cuando los clientes te llaman y no les puedes coger porque no les da señal, acaban pensando que cerraste y al final son mucho más de pérdidas de 800 euros, reclamas a la telefonía y te devuelven una compensación de 80 euros, una ruina", comenta Corrales.

Los vecinos afectados son compresivos con el hecho de que los camiones tengan que pasar por ese punto, al no tener otra salida posible desde la ubicación del almacén. "Al no tener un polígono industrial en el que concentrar las empresas de gran calado surgen estos problemas", apuntaba Regueira, que señalaba como otra posible solución convertir los viales de Campelo en dirección única para los camiones tuvieran más margen de maniobra.

Otras zonas afectadas

Desde la Policía Local tienen detectados otros puntos en los que lo cables están rotos o rompen con frecuencia, como sucede en la travesía Viñas 3ª junto al Casal de Ferreirós, o en la entrada de Campelo por Albar, donde el camión de recogida de la basura tiró el mismo cable en varias ocasiones.