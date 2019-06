Los canteiros de Poio se concentrarán en el Parlamento para pedir la homologación

La asociación Canteiros de Poio recogió firmas ayer en plaza España para solicitar la homologación de los títulos de la Escola de Canteiría. El colectivo anunció que llevarán su campaña a otros sitios como Poio, Vigo o Santiago, donde realizarán una concentración ante el Parlamento para reclamar el reconocimiento de sus títulos de canteiro y mestre canteiro como grado medio y grado superior, respectivamente.

"Estamos teniendo mucho apoyo de los vecinos y muchos se sorprenden de que los títulos, a estas alturas, no tengan ningún reconocimiento pese a estar estudiando 3 años en el caso de canteiro y 5 en el de mestre canteiro y nos están haciendo sentir que es algo que tienen muy cerca por la proximidad de la Escola de Canteiría y por ser un oficio tradicional", señalaba ayer el vicepresidente del colectivo, Javier Diéguez. Las firmas de apoyo recogidas ayer se suman a las 8.500 recogidas en otros actos anteriores en Pontevedra y Santiago y anunciaron una próxima campaña en la calle Príncipe de Vigo y en Poio.

Precisamente el acto de recogida de firmas llegó un día después de que el grupo parlamentario del PP vetase una proposición no de ley en la comisión de Educación en la que se instaba a la Xunta a que diese los pasos a seguir en la homologación de los títulos de la Escola de Canteiría. La parlamentaria de En Marea, Julia Torregrosa, que expuso la propuesta en la comisión, les mostró su apoyo al colectivo en plaza España comentándoles a los canteros que los populares había votado en contra al entender que no se trataba de una cuestión dependiente de la Xunta.

"No nos parece lógico que no apoyen en el Parlamento algo que sí hicieron sus compañeros del PP en la Diputación, parece que quieren anteponer los intereses políticos al de los ciudadanos y esas cuestiones nos repercute negativamente", señaló Diéguez. El colectivo también criticó que la dirección del centro no quisiese dar información sobre el funcionamiento a Torregrosa. "Es una muestra de que la dirección no se está implicando en la homologación", afirman.

Santiago y Madrid

Además de la propuesta de En Marea, los grupos parlamentarios del PSOE y BNG registraron sendas propuestas en el mismo sentido que serán abordadas en el Parlamento. Desde el colectivo ya anunciaron que el día en el que se debatan, acudirá el colectivo para concentrarse frente a O Hórreo.

"La idea es que no sea la única manifestación, iremos también ante la sede del PP en Santiago ese mismo día si votan en contra de la homologación, porque parece que el último atranco, son ellos", comentó ayer el presidente del colectivo, Manuel Sestelo.

Pero tras llevar la situación al Concello de Poio y a la Diputación antes, el colectivo no apunta ya solo al Parlamento autonómico. Y es que, según explican, la homologación del título de canteiro como grado medio dependería de la Xunta, al ser los responsables de esta certificación, pero en el caso de mestre canteiro como grado superior, al no haber una titulación similar, deberá ser evaluada antes por el Instituto Nacional de las Cualificaciones, que dependen del gobierno central.

Por eso, la asociación Canteiros de Poio pedirán al grupo parlamentario del PSOE que traslade al ministerio de Educación la petición para que se les reconozca el título de mestre canteiro con esta titulación. "Entendemos que al apoyarnos en la Diputación y en el Parlamento debería haber buen entendimiento para que se crease esta nueva titulación", afirmó Sestelo.