El tripartito fija como prioridades la EDAR, el nuevo centro médico y completar el saneamiento

Los candidatos de BNG, PSOE y Avante Poio siguen acercando posturas para formar un pacto para configurar el tripartito de cara al próximo sábado, cuando se celebre la sesión de toma de actas y elección del alcalde. Fue en una segunda reunión entre los representantes de las tres fuerzas políticas en las que abordaron medidas para la renovación en el gobierno municipal, pero también se abordaron las prioridades a seguir en los próximos cuatro años y las primeras propuestas sobre el organigrama de gobierno, aunque sin nombres. Pese a reconocer "la buena sintonía", la edil de Avante, Silvia Díaz, reconocía que "queda mucho por hacer" y que a día de hoy no se puede dar por cerrado el pacto.

"Salvo algunos flecos, se avanzó mucho en lo que es el proyecto desde el punto de vista de los próximos cuatro años", aseguraba el candidato del BNG y alcalde en funciones, Luciano Sobral. Tanto el BNG, como PSOE y Avante, tienen claros algunas de las prioridades de cara a afrontar el próximo mandato. Entre ellas están el nuevo centro médico, completar los servicios básicos del saneamiento y de agua en el municipio, la aprobación el PXOM, darle un impulso al vial de O Vao y al polígono industrial de Fragamoreira o el compromiso de desbloquear la situación de la futura depuradora de Raxó y Samieira.

Fue en el primer contraste de programas, en el que está previsto una reunión hoy en la que se profundice más en la materia, así como en medidas concretas para la renovación del gobierno local en tanto a mejorar la "transparencia, planificación y mejorar su agilidad para resolver los problemas de los vecinos", según señaló Sobral.

Aunque por el momento no se discutieron áreas a repartir, sí se produjo una propuesta del BNG para cubrir la representatividad de órganos como la junta de gobierno, que pasaría por contar con tres ediles del bloque, dos socialistas y la concejala de Avante Poio. La primera idea para la composición de las comisiones sectoriales es que esté formada con cuatro ediles del PP, tres del BNG, dos del PSOE y la concejala de Avante. "Creemos que es la mejor proporcionalidad posible de esta forma", aseguraba el regidor en funciones, recordando que por ley, el número máximo de ediles en la junta de gobierno local es de seis, mientras que considera que diez ediles para cada una de las comisiones "es más operativa" que con otra cifra de representantes de grupos políticos.

Tampoco entró dentro del tablero de negociaciones el reparto nominal de las tenencias de alcalde ni del propio puesto de regidor. "Lo lógico sería que de los tres partidos del pacto, el regidor saliese el partido más votado", indicó al respecto Sobral, que opta a revalidar la alcaldía. Una visión, que a día de hoy desde Avante no tienen garantizada. "No se descarta nada para la alcaldía, para el Avante la candidata a la alcaldía sigue siendo su concejala y la asamblea no decidió aun apoyar la investidura de otro candidato", comentó Silvia Díaz haciendo referencia a que, a día de hoy, no se puede dar por cerrado el pacto.

Sobre el posible futuro gobierno local, Sobral considera que se despejarán las incógnitas en los próximos días. "Me gustaría un gobierno eficaz valorando a las personas por encima de los partidos, tiene que ser un proyecto común por el futuro de Poio", señaló, matizando que es más partidario de un reparto de áreas en función de los perfiles personales de los concejales de BNG, PSOE y Avante.

Hoja de ruta

Tras plantear la recuperación del Consello Participativo Veciñal y otras cuestiones de participación y transparencia, se hizo el primer cruce de programas de los tres partidos. El objetivo es que en la próxima reunión los tres grupos configuren una hoja de ruta conjunta. Entre éstos destaca el compromiso de desbloquear en este mandato la situación de la EDAR de Raxó y Samieira, del que Díaz avanzó que "el Concello tiene una parte importante porque afecta al término municipal, pero también hay que conocer la solución que propone la administración competente -el Estado-".