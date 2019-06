El monte Castrove acogerá la VI Ruta Cabalar Os Xinetes do Enxebre con diversas actividades

Os Xinetes do Enxebre organizan la VI Ruta Cabalar en el monte Castrove. Será los días 15 y 16. Arrancará el próximo sábado con un acampada libre y una fiesta amenizada por DJ Kiko en la Casa do Castro. Le seguirá al día siguiente la salida de la ruta cabalar desde Casa do Castro por diferentes pistas forestales del Castrove, recorriendo zonas emblemáticas del monte como el bosque de secoyas o las antenas antes de un pincho y una comida, para la que es necesario inscribirse antes del día 12 en el Bar O Enxebre o en el 627 006 670.