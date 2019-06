El BNG de Moraña pide explicaciones tras citar el juzgado a la alcaldesa

El BNG de Moraña solicitará un pleno extraordinario para pedir explicaciones públicas al Partido Popular tras conocer que el jueves la alcaldesa Luisa Piñeiro tuvo que declarar ante los juzgados de Pontevedra como investigada en la Operación Patos dentro de una pieza separada que investiga la corrupción en la adjudicación de contratos por parte de distintas administraciones, en este caso respeto de las obras del campo de fútbol de Mirallos.

El portavoz municipal del BNG, Marcos Suárez afirma en este sentido que "desde el BNG respetamos siempre la presunción de inocencia y somos muy prudentes a este respeto pero el PP tiene mucho que explicar sobre esta cuestión". Asegura, además Suárez, que "esta obra siempre estuvo bajo sospecha, ya que primero nos vendieron que el Concello tenía que pagar el 40% de la misma, después que tenía coste cero para nuestras arcas, más adelante hubo que pagar el combustible de las máquinas, después no llegaba el presupuesto y por se no había sido poco aparecieron finalmente obras que no estaban dentro del proyecto".