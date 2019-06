Zara ficha a Esdemga

Cuatro alumnas de la escuela de moda Esdemga, María Lázara, Silvia Marra, Alexandra Pais y María Cuntín, firman la colección cápsula que lanzó ayer Zara. Trafaluc comercializará en las próximas semanas esta selección de piezas de verano románticas y minimalistas inspiradas "en un viaje a través del espacio a un universo singular", señala la Universidad de Vigo, que pasa a figurar en el selecto grupo de centros de diseño seleccionados por la multinacional gallega para colaborar con sus talentos emergentes.

Con anterioridad Zara se ha fijado en los trabajos de los alumnos de la Universidad de Tokyo Bunka Gakuen y la Chelsea College of Arts de Londres. Se trata de dos instituciones "de referencia en el campo del diseño de moda", recuerda la directora de Esdemga, Lola Dopico, especialmente orgullosa de que en un país tan creativo como España sea la de Pontevedra la primera escuela elegida por la multinacional.

Now becoming then es el título de la colección concebida por las cuatro estudiantes, que trabajaron varios meses con los equipos de diseño de Zara para dar forma al ropero final. El resultado son prendas "románticas, fluidas, de corte minimalista en organza lisa y estampada. Mantiene un equilibrio de líneas puras que se rompe con la incorporación de propuestas más técnicas como un trench metalizado".

Los pasteles, que los responsables del diseño identifican a las fotografías de los atardeceres del norte, tejidos sobrios o el popelín en tonos blancos también definen las propuestas de Now becoming then.

Para llegar hasta estas soluciones las alumnas presentaron una propuesta de colección y en adelante trabajaron con los diseñadores de Zara. "La convivencia entre el trabajo de la escuela y el del departamento dentro de la empresa fue lo más enriquecedor", indica al Diario da Universidade de Vigo (Duvi) Silvia Marra, una de las diseñadoras. Añade que "un punto diferente en el proceso creativo fue tener en cuenta a la parte receptora, a lo que no estamos tan acostumbradas".

Y es que el trabajo con los equipos de diseño buscaba adaptar las propuestas de los estudiantes a las clientas de Trafaluc, la linea joven de Zara, pensada para prendas más atrevidas y también más económicas, que en las próximas semanas estarán al alcance de adolescentes de todo el mundo.

Esta colaboración con la multinacional gallega (que se lleva a cabo en el marco del proyecto VIEW.S de Zara para jóvenes creadores) supone "una oportunidad fantástica para las estudiantes" y también "una proyección muy importante" para estas creadoras emergentes, como recuerdan sus profesores.

Las alumnas (para las que representar a su escuela ha sido "una responsabilidad" pero también ilusionante) confían en que haber sido seleccionadas por Zara constituya un plus en su arranque profesional.

"Somos conscientes de estamos rodeadas, aquí mismo en la escuela, de personas con muchísimo talento y ganas de trabajar, por lo que solamente que nos escogiesen en esa selección interna ya es muy valioso", señalan.

La colección para TRF no es la única buena noticia para Esdemga en este final de curso. La titulación estuvo presente en la pasarela internacional Graduate Fashion Week, en cuyo escaparate internacional estuvo representada Esdemga con Frágil. Se trata del proyecto de fin de estudios de Paloma García Santos, propuestas que constituyen "un acercamiento artístico al proceso de cubrir el cuerpo.

A las prendas de esta autora se sumaron los zapatos diseñados por la también egresada Claudia Baum, que participó en una exposición de complementos vinculados a la idea de sostenibilidad.