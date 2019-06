Marín oferta campamentos de verano y pernocta en Ribadeo y Ons

El área de Xuventude del Concello de Marín, en colaboración con el área de Xuventude de la Xunta y a través del programa de oferta concertada de ésta última, organizará su tradicional campamento de verano de pernocta.

Y este año viene con novedades. Dos serán las alternativas elegidas por el ayuntamiento marinense para ofertar las 50 plazas concedidas por Xuventude. Se trata de la instalación en Ribadeo del campamento juvenil A Devesa y la instalación de la isla de Ons.

Para la instalación de Ribadeo, se ofertan un total de 25 plazas, para un campamento que comprende del 2 al 11 de agosto. Por su parte, para la instalación de la isla de Ons, se ofertan igualmente 25 plazas pero en el periodo que comprende del 11 al 18 de agosto.

La inscripción puede realizarse en el consistorio y se abrirá el plazo el próximo lunes, día 10, y lo mantendrá hasta el viernes 14.

La inscripción se podrá hacer presencialmente en el Registro del ayuntamiento o de forma online a través de la web municipal, www.concellodemarin.es.

La hoja de inscripción se podrá conseguir en el propio ayuntamiento o se podrá descargar de la propia página web indicada.

Una vez finalizado el plazo, si el número de solicitudes supera el número de plazas en cualquiera de los campamentos, se procederá a realizar un sorteo público en el propio consistorio, el siguiente lunes día 17 a las 13 horas.

Sólo se podrá realizar una solicitud por participante (un participante, sólo podrá solicitar una de las dos instalaciones)

En caso de que para una de las dos instalaciones se necesite realizar sorteo y en la otra no sea necesario, los participantes no agraciados con plaza en la instalación sorteada, tendrán preferencia para ocupar las plazas libres de la instalación no sorteada.

Coste

Una vez publicadas las listas en el tablón de anuncios y en la web del ayuntamiento (a partir de las 13:30 horas del lunes 17), se abrirá un plazo a comunicar por el gobierno local para el pago del precio público, que, como todos los años, ascenderá a 90 euros.

Desde el Concello marinense se anima a participar en estas actividades juveniles de verano a todas las familias. Es una buena forma de premiar un largo curso escolar y como recurso para recargar las pilas de cara al nuevo curso.