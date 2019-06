Dimite la decana de Bellas Artes tras el veto de la junta de facultad a Deseño

La decana de Bellas Artes, Silvia García, presentó ayer su dimisión después de que la Junta de Facultad votase en contra de la memoria de la nueva titulación de Deseño e Creación, un grado que la Universidad de Vigo proyectaba implantar en el centro pontevedrés en el curso 2020-2021.

La memoria y el plan de estudios recibió 29 votos en contra (frente a 22 a favor) y uno de los principales argumentos de los opositores al proyecto "es que no cabe una carrera más en el edificio de la Facultade de Belas Artes", explica a FARO Silvia García, "y nuestra posición desde el Decanato es que eso no es así, por ejemplo yo estudié en este centro cuando no existían talleres ni estábamos en el cuartel de San Fernando, y creemos que esos inconvenientes se podrían solventar negociando con otros centros, por ejemplo con Forestales, para impartir fuera alguna parte de la carrera".

La nueva carrera ya fue aprobada por la Xunta y por la Universidad de Vigo y se enfoca hacia el diseño gráfico, creación e ilustración. Inicialmente el Decanato pidió que la entrega de la memoria se aplazase un año y aunque la Junta de Facultad haya votado en contra (una decisión que se produjo hace 3 semanas) la institución académica mantiene su proyecto de implantar el nuevo grado.

Así, el rector, Manuel Reigosa, manifestó en el claustro del pasado miércoles que "creemos que es una titulación clave, es importante porque es moderna y atractiva y porque encaja francamente bien en el campus de especialización Campus Crea, que tenemos que fortalecer".

Reafirmó a renglón seguido el compromiso de la Universidad de "seguir buscando un modo de implantar el grado". Así, anunció que se nombrará un decano-comisario para gestionar el proceso y se procederá "a la creación de una nueva facultad, algo que esperamos hacer en tiempo y forma para que el plan de estudios llegue a la Consellería a tiempo para su implantación, que ya está retrasada un año" y según el rector debería ponerse en marcha, como está previsto, el próximo curso.

En este escenario el voto en contra de la Junta de Facultad no necesariamente tendría que retrasar la implantación, ya que la memoria de la carrera está hecha y la Universidad de Vigo la remitirá, como estaba previsto, a las agencias estatales encargadas de su validación.

No obstante, Silvia García optó por dimitir al entender que "personalmente uno de los grandes objetivos como decana era atender a nuestra responsabilidad social, tenemos una responsabilidad con nuestro entorno, no somos una burbuja académica. Y para cumplir con esa responsabilidad poner en marcha esa titulación era uno de los compromisos".

También recordó que el profesorado no suele querer asumir las tareas de dirección del centro y la gran burocracia que comportan, "y pusimos tanto trabajo y esfuerzo en esta memoria y en poner en marcha esta carrera", señala, "que realmente creo que si la comunidad no tiene confianza en nuestro trabajo tengo que dejar paso a otro equipo" que dirija el centro académico.