El Concello ve positivo la eliminación de los estacionamientos anexos a los pasos de cebra

El Concello de Poio señaló como "positivo" el anuncio de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) de eliminar los estacionamientos anexos a los pasos de cebra como medida de seguridad vial para aumentar la visibilidad de los peatones y reducir los riesgos de atropello. Así lo manifestó hoy tanto el alcalde en funciones, Luciano Sobral, como el concejal en funciones de Seguridade Cidadá e Mobilidade, Xose Luís Martínez.

De esta forma respondían al escrito enviado el pasado miércoles desde el AXI en el que recriminaban al Concello la "falta de colaboración" a la hora de poner a disposición los terrenos para la construcción de las sendas peatonales de Raxó y Samieira y que rechazasen la implementación de estos refugios en los pasos de peatones, echo que negó el propio Sobral ayer.

"No pueden decir que les prohibimos pintar las zonas de refugio porque no teníamos constancia de eso ni de palabra ni por escrito, ni siquiera se lo podríamos prohibir porque la PO-308 es de competencia de la Xunta", señaló Sobral. "Es de agradecer que se asuma la existencia de los informes remitidos al AXI en su día donde se pone de manifiesto las deficiencias en materia de seguridad vial, pero deben asumir la responsabilidad de lo que supone la inactuación o demora en la ejecución de medidas que garantizan la seguridad, que es competencia del titular de la vía", indicó Martínez, que lamentó que la Xunta no tenga en cuenta al Concello a la hora de abordar las medidas a ejecutar. En este sentido, recordó que fueron aprobadas esta medida en las avenidas de A Barca y de A Cruz, "contando el visto bueno desde la administración local y desconociendo porque su aplicación no se amplió en el resto de parroquias por lo que no es cierto que se hubiese rechazado ninguna actuación", señaló.