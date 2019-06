Los bateeiros se movilizarán mañana para denunciar los vertidos a la ría de Pontevedra

La Asociación Polo Saneamento da Ría y el movimiento SOS Ría de Pontevedra convocó una concentración popular marítimo-terrestre para mañana en Combarro. El colectivo de acuicultores en el que están todos los mejilloneros de la ría quiere concienciar que el problema del saneamiento de la ría no solo supone un grave perjuicio económico para ellos, sino que "supone un grave problema de salud pública".

La concentración fue anunciada por el presidente de la Asociación Polo Saneamento da Ría, Andrés Ruano, junto con el vicepresidente del colectivo, Manuel Ferreiro, y el abogado, Pablo Abalo. Según explicó Ruano, la convocatoria coincide con la celebración del Día de los Océanos para reivindicar "una solución al saneamiento de la ría" y partirá a las 11 horas del muelle de Combarro una procesión de barcos hasta el emisario submarino, donde las embarcaciones realizarán una pitada simbólica, para regresar al puerto, donde realizarán la concentración a pie a las 12 horas.

"Tendremos gaiteiros, batucada y habrá mejillones para los asistentes porque, aunque no es un día de fiesta, queremos darle un carácter ligero que lo que realmente nos lleva ahí que es una realidad bastante más triste", comentó Ruano. Para el colectivo, la celebración del Día de los Océanos es una fecha "más que señalada" para reivindicar la "maltrecha" salud de la ría.

El colectivo de mejilloneros lleva dese el 2014 con problemas en la calidad de las aguas provocando que se degradase la calificación microbiológia de los polígonos Portonovo A y B, con unas 120 bateas. La calificación de estas aguas de zona B a C, implica que no puedan vender los mejillones en fresco a través de depuradora, por lo que tan solo tienen como salida la industria conservera.

"No ha implicado una pérdida económica porque nos hemos tenido que readaptar a trabajar para fábrica, pero nos cortó un canal de venta muy importante porque, por ejemplo, en Navidad hay un mercado de venta en Italia muy importante y perdimos también los sacos que se surtían en la ría de Pontevedra", lamenta Ruano. Actualmente tan solo el polígono Portonovo C, aunque está afectado por otro emisario, mantiene su categoría de zona B tras superar la contaminación sufrida en el 2011 que también relegó a zona C pero fue recuperada.

La Asociación Polo Saneamento da Ría dieron a conocer recientemente un vídeo en el que se ven las deficiencias del emisario de la depuradora de Placeres que desemboca justo delante de la illa de Tambo, a unos 800 metros de las bateas, y que provoca el vertido de aguas residuales de origen fecal con concentraciones de escherichia coli superiores a los límites establecidos por la Ley 9/2010 del 4 de noviembre de Augas de Galicia y de la Directiva 2006/113 de la CE relativa a la calidad exigida a las aguas para cría de moluscos.

"Las imágenes hablan por sí solas y es triste que sea un problema que se esconde por debajo de la alfombra, en este caso por debajo de la ría", explica el presidente de la asociación. "Somos conscientes de que hacer pública esta situación es contraproducente para nuestros intereses económicos, pero se llevan mirando 20 años para otro lado y queremos concienciar a la gente que nos afecta a todos, por ejemplo, si cierran las playas el sector hostelero lo notará, pero también los vecinos, que ven su ría contaminada a pesar de que pagan unos impuestos para un servicio, el de depuración de sus aguas residuales, que no se está realizando", denunció Ruano.

Parche

Con esta concentración, el colectivo quiere denunciar también "el parche" que se va a cometer para paliar la situación. En este sentido, recuerdan que es un problema que parte desde el 2014 y que si bien se han comprometido 26 millones en la mejora de la EDAR de Placeres y el emisario para 2022, "pensamos, que como poco, entre la licitación y la obra no será una realidad hasta 2024 y no nos imaginamos cómo puede llegar a afectar diez años más de contaminación, los efectos que podrá tener y sobre todo, con una obra que será un parche y que a la larga nos devolverá a la misma situación en la que estamos hoy sino peor".