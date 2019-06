La alcaldesa de Moraña se acoge a su derecho a no declarar al ser citada por la Operación Patos

La alcaldesa en funciones de Moraña, Luisa Piñeiro (PP), compareció ayer ante el juzgado de instrucción número 1 de Pontevedra para declarar en calidad de investigada en el marco de una de las piezas desgajadas de la "Operación Patos" contra la corrupción en la adjudicación de contratos por parte de la administración.

Piñeiro, quien viene de reforzar la mayoría absoluta con la que gobierna en Moraña con un edil más en las pasadas elecciones municipales, acudió al juzgado como posible cooperadora necesaria en las supuestas irregularidades que se investigan en torno a la adjudicación y construcción de la obra del campo de fútbol de hierba sintética de Moraña, que ejecutó la Diputación durante el último mandato en el que fue presidente el entonces también popular Rafael Louzán.

De hecho, el actual presidente de la Federación Galega de Fútbol es uno de los seis investigados en el marco de esta investigación desde el inicio de la causa, en el juzgado de Vigo. Entre ellos también están los responsables de la empresa Eiriña. Esta cifra de investigados se amplió en tres más a raíz de la continuación de la investigación por parte del juzgado y la Fiscalía de Pontevedra, tras la inhibición del primero.

No declaró

Luisa Piñeiro no permaneció mucho tiempo en sede judicial. La regidora se acogió a su derecho a no declarar en una decisión que argumentó después ante los medios a la salida del juzgado: "declarar sin saber sobre o que se declara non o vou facer". La alcaldesa explicó que fue citada con "moita premura" por el juzgado para responder a preguntas sobre "un expediente moi complexo" que ni ella ni su abogado pudieron consultar completamente, "entre outras cousas, porque dende o xulgado tampouco nos remitiron o expediente completo". "Se vou a declarar sobre algo, teño que ser coñecedora, tanto meu abogado coma mín, do expediente completo". Luisa Piñeiro recordó que se trata de una obra que fue tramitada y ejecutada íntegramente por la Diputación, por lo que asegura que en el concello y en el gobierno local "non temos coñecemento de nada de eso".

La alcaldesa recordó además que ayer hacía justo tres años que ya había prestado declaración en este mismo juzgado como testigo por este mismo caso y que entonces contestó a todas las preguntas que le formuló tanto la magistrada como la Fiscalía. Aseguró que, en el momento en el que le remitan el expediente completo a ella y a su abogado y puedan estudiarlo, "miraremos de vir a declarar voluntariamente se é o caso".

Luisa Piñeiro se mostró "sorprendidísima" por esta citación en calidad de investigada por un expediente "que xa ven do ano 2013" y en el que insiste que ya declaró como testigo en 2015. "Non entendo por que estou aquí", aseguró, "o único que eu fixen como alcaldesa foi firmar un escrito solicitando un campo de herba sintética á Deputación", una obra que, recuerda, llevaba en su programa electoral y era algo que le pedían los vecinos de Moraña. Asegura que esa petición "é o único papel que hay" en todo este proceso "coa miña firma".

Concurso de obras ya hechas

Cabe recordar que lo que investiga la Fiscalía y el juzgado es un posible amaño en la contratación de una ampliación de las obras en este campo de fútbol con la empresa "Eiriña", firma que se sitúa en el centro de toda la "Operación Patos". La empresa era la adjudicataria del proyecto inicial de construcción del campo de fútbol, pero el proyecto se modificó para incluir diversas mejoras que habría solicitado la regidora. Este modificado aumentó el coste de las obras financiadas por la Diputación a cargo de una subvención. Este sobrecoste fue de unos 80.000 euros y la Fiscalía sospecha que la solución por la que optaron los investigados para pagar esta cifra a Eiriña, con las obras ya ejecutadas, fue iniciar un procedimiento nuevo en el que el adjudicatario tendría que ser forzosamente esta misma empresa, para lo que se buscó a otras dos firmas que acudieran como "comparsas" al concurso para dar apariencia legal al proceso. La Fiscalía trata de averiguar el grado de conocimiento de estos hechos que tenía la regidora.