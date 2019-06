Zara ficha a Esdemga

Zara lanza hoy una nueva colección cápsula firmada por cuatro alumnas de Esdemga, el Mestrado Universitario en Deseño e Dirección Creativa en Moda que se imparte en la Facultade de Belas Artes de Pontevedra. Trafaluc comercializará esta selección de piezas inspiradas "en un viaje a través del espacio a un universo singular", señala la Universidad de Vigo.

Now becoming then es el título de la colección que han diseñado María Lázara, Silvia Marra, Alexandra Pais e María Cuntín. Las prendas firmadas por estas alumnas son "románticas, fluídas, de corte minimalista en organza lisa y estampada. Mantiene un equilibrio de líneas puras que se rompe con la incorporación de propuestas más técnicas como un trench metalizado".

Los pasteles, que los responsables del diseño identifican a los atardeceres del norte, tejidos sobrios o el popelín en tonos blancos también definen las propuestas de Now becoming then.

Con esta nueva colección capsula de TRF Zara renueva su colaboración con escuelas de moda para comercializar prendas de diseñadores emergentes. Con anterioridad se ha fijado en los trabajos de los alumnos de la Tokyo Bunka Gakuen y la Chelsea College of Arts de Londres.