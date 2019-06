El PSOE tiene claro que no hará de "comparsa" del BNG y no descarta seguir en la oposición

"O lóxico, en virtude dos resultados, é que entremos a gobernar, pero non imos dialogar co BNG en base a estratexias aritméticas. Temos compromisos irrenunciables coa cidadanía e tentaremos chegar a un acordo que respecte o noso programa e que sexa o mellor para Pontevedra. Ou gobernamos fieis ao noso proxecto ou estaremos na oposición, pero non imos facer de meros comparsas". De este modo se manifestó el líder del PSOE de Pontevedra, Tino Fernández, durante la primera reunión mantenida por la ejecutiva municipal socialista tras las elecciones del pasado 26 de mayo.

El encuentro estuvo presidido por la secretaria general de la agrupación pontevedresa, Maica Larriba, y sirvió para analizar el actual escenario político y establecer las líneas esenciales de actuación que el partido va a seguir durante este mandato.

Entre esas cuestiones fundamentales que Tino Fernández puso sobre la mesa, y que podrían marcar el devenir de las conversaciones con el BNG, figuran la implantación de un transporte público económico y de calidad, el impulso de propuestas e iniciativas que resuelvan los desequilibrios existentes entre el casco urbano y los barrios y parroquias, la activación de políticas sociales, "agora mesmo case desaparecidas e convertidas en caridade nos últimos anos", o la puesta en marcha de un nuevo sistema de recogida de basura y limpieza de las calles.

Se trata de una agenda programática que, como el número uno del PSOE subrayó, los nacionalistas "deben ter moi en conta se queren chegar a un acordo de goberno estable" con su partido.

Tal y como señaló, "trátase de dúas formacións políticas que xa chegaron a entenderse no pasado, polo que hai bos mimbres para acadar un acordo, se ben non a calquera prezo".

"A nosa prioridade é a de ser coherentes co noso programa e cos pontevedreses que confiaron en nós. Faremos o mellor para o futuro da nosa cidade, e se iso significa estar na oposición, iremos á oposición", matizó Fernández.

El líder socialista constató que las negociaciones con el BNG "están aínda nunha etapa moi incipiente" y que, en el presente contexto, "as diversas opcións están sobre o taboleiro".

Por el momento, lo único que los socialistas tienen totalmente decidido en estos momentos es que no apoyarán una hipotética investidura de un alcalde del PP.