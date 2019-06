Abanca expone en el Museo Torres los fondos fotográficos de Ruth Matilda Anderson

El Museo Manuel Torres de Marín acoge hoy, a las 20.00 horas, la inauguración de la exposición "Unha mirada de antano. Fotografías de Ruth Matilda Anderson en Galicia", un proyecto que es posible gracias a la colaboración entre el Concello de Marín, Abanca y Afundación.

Al acto de inauguración, que incluye una visita guiada, acudirán la alcaldesa de Marín, María Ramallo; el director de Zona de Abanca, José Luis Ramírez; el director de Banca Institucional de Abanca, José Luis Romero; y la coordinadora del área de Cultura de Afundación, Marité Cores. La exposición se enmarca en el proyecto "Corrente cultural" que propicia la colaboración entre el Concello de Marín, Abanca y Afundación.

Los fondos que articulan esta muestra proceden de la prestigiosa institución neoyorquina The Hispanic Society of America, que atesora la colección de arte hispano más importante al otro lado del territorio español. Las imágenes seleccionadas pertenecen al relato documental que Ruth Matilda Anderson elaboró durante su viaje de investigación en Galicia entre los años 1924 y 1926 a instancias del fundador de The Hispanic Society of America, el filántropo y hispanista Archer Milton Huntington. La exposición, de entrada libre y gratuita, se podrá visitar hasta el 30 de junio.