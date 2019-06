Pedaladas critica que el Concello olvida los carriles bici en las reformas viarias

La Asociación Pedaladas critica que el gobierno local descuida los carriles bicis en los nuevos proyectos de reforma viaria de la ciudad y pone como ejemplo el vial de acceso a Monte Porreiro, Uned y Os Campos, "una oportunidad perdida para facilitar la movilidad en bicicleta". El proyecto que se va a iniciar en breve -expone Pedaladas- contempla dos carriles limitados a 30 kilómetros por hora de 3,5 metros de sección, una acera de 2,5 metros y un arcén de 0,60 metros (10,1 metros de plataforma). Este proyecto, sigue la asociación, cumple los criterios habituales del Concello de Pontevedra de crear aceras anchas para peatones y meter el tráfico de bicicletas por la calzada, con el tráfico motorizado. "Este modelo, como hemos comentado en otras ocasiones, tiene un sentido para las personas que hacen deporte por la carretera y no tienen dificultades de usar una bicicleta dentro del tráfico motorizado, pero no sirve para una gran mayoría de la población que no quiere o no es capaz de circular con su bicicleta entre el tráfico", explican.

La apuesta de Pedaladas es facilitar, en la medida de lo posible y en ciertos itinerarios, la movilidad en bicicleta para que todas las personas, sin importar edad o condición física, puedan desplazarse en este vehículo.

Pedaladas expone que en el diseño de este nuevo vial sí es posible la creación de un carril bici, reduciendo en 50 centímetros cada carril de la calzada, en 40 centímetros a acera y eliminando el arcén de tan solo 60 centímetros (total plataforma 10,10 metros). El diseño de Pedaladas cuenta con acera de 2,10 metros (30 centímetros más que el itinerario peatonal legal de la orden del Ministerio de Vivienda) carril bici bidirección de 2 metros con separador a nivel calzada y doble sentido motorizado de 3 metros (según el Manual de vías ciclistas de Barcelona). A mayores, "este diseño permite la introducción de árboles, ya que en los carriles bici no es preciso dejar los 4 metros libres entre la calzada y el árbol, ya que por un carril bici no circula tráfico pesado", añade.

"Queremos hacer hincapié en que a día de hoy existen aceras de acceso en todas las calles que dan acceso a Monte Porreiro, por lo que no existe ninguna problemática de transito peatonal, pero ninguna calle tiene carril bici que de acceso a la Uned, por lo que al ser en cuesta hace muy difícil ir a la Uned o la Monte Porreiro por la presión del tráfico motorizado", argumenta Pedaladas.

Este colectivo entiende que el Concello y la Diputación están olvidando en sus proyectos que la mayoría de las personas no son capaces de circular con una bicicleta entre el tráfico motorizado, que las políticas contra el cambio climático requieren que las personas tengan la posibilidad ir a sus trabajos, centros de estudios o viviendas en formas no contaminantes como es la bicicleta y que hacer carriles bici "solo implica tener la voluntad política de señalizar un parte de la calzada para uso ciclista y estos carriles bici facilitan que todas las personas puedan usar la bicicleta sin importar edad o condición física".

O Gorgullón

Por otra parte, los vecinos de O Gorgullón celebran esta noche (21.15 horas) una asamblea abierta, para tratar el desarrollo de la reforma de esta calle, en la que también se está creando plataforma única. El encuentro será en el local social del barrio.