MANUEL SESTELO "La Escola de Canteiros es la única del mundo con más profesorado que alumnos"

Un centenar de exalumnos y profesores de la Escola de Canteiros recogen firmas para que estos estudios se transformen en una formación profesional, la única opción que ven los profesionales para que sobreviva este centro único, llamado a formar a los futuros herederos de una tradición secular. Eso en teoría, porque artesanos de la piedra como Manuel Sestelo denuncian que "más que un centro académico, es una serrería".

- ¿Cuál es la principal reivindicación de la asociación que encabeza?

-Pedimos que de una vez por todas la Escola de Canteiros, después de 40 años funcionando, se homologue y que la titulación por fin tenga validez. Pedimos que se homologue como títulos de FP de cantero y maestro cantero, a su vez de grado medio y grado superior. No existe nada específico para maestro cantero, así que pedimos que se cree algo nuevo con este objetivo.

- ¿La Escola de Canteiros es un centro único en Europa?

-Lo es, en realidad es única en su formato. No hay nada similar que se acerque tanto al trabajo del maestro cantero y a la escultura.

- No obstante no parece que concite excesivo interés de las administraciones

-No, parece ser que no. La Escuela ha dado muchas satisfacciones a la Diputación y a los políticos pero parece que hay un desinterés general en que esto se mueva porque, claro, la utilizan para sus favoritismos y no se pretende que vaya adelante. No es imposible ni mucho menos darle un futuro, pero no parece haber interés.

- ¿Cuántos alumnos tiene el centro actualmente y cuántos cursaban Cantería cuando usted estudiaba?

-Cuando yo estaba en esa escuela, que fue entre los años 1995 y 2000, todavía estábamos en las antiguas instalaciones en el Mosteiro de Poio, éramos cerca de 90 alumnos y ahora mismo solo quedan 13. Es la única escuela del mundo que tiene más profesorado que alumnos.

- No será por falta de inversiones públicas, por ejemplo en la sede en A Caeira

-Si, el presupuesto anual de la Escola de Canteiros, que repito que tiene 13 alumnos, es de más de un millón de euros. Cuando tenía 90 alumnos ese mismo presupuesto no llegaba ni a los 100.000, y ahora ni sabemos muy bien lo que hacen con ese dinero. Esas instalaciones a las que se refiere en A Caeira también fueron una inversión millonaria y ahora la Diputación dice que tiene que hacer una reforma de más de 400.000 euros para adaptarla a las exigencias de la Xunta y así se pueda homologar. Pues tampoco sabemos muy bien a qué se debe este nuevo desembolso, porque hay centros de Formación Profesional por ahí con la cuarta parte de instalaciones y menos recursos y están perfectamente homologados.

- Sorprende también el programa de estudios?

-Si, sorprende ¿Y sabe por qué sorprende? Porque la Escola de Canteiros está montada teniendo como base un aserradero. Para los objetivos que se persiguen, que es formar a los mejores artesanos de la escultura en piedra, casi consideramos que la escuela antigua estaba más adaptada que la de ahora. En este nuevo centro vemos muchísima maquinaria que no entendemos muy bien para qué, no comprendemos su sentido. Esa parte industrial creemos que sobra en un centro docente, no es necesaria para nada para conseguir los objetivos que busca la Escola de Canteiros.

- Desde fuera la percepción es que se está perdiendo una oportunidad de formar a los mejores canteiros del mundo

-Eso es lo que pasa, que estamos perdiendo esa gran oportunidad. La gente tiene ilusión, va allí, se gasta su dinero, tiempo y esfuerzos y realmente los alumnos que iban cuando yo estudiaba, más allá de cuatro jóvenes que no querían estudiar otra cosa, tenían ilusión. Estábamos allí porque teníamos vocación, y eso era el motor que empujaba a la escuela, pero si dejas de lado el plan de estudios y dedicas horas y horas a que dentro de la Escuela se hagan encargos pues, claro. Y si a mayores no tienen un título reconocido de Formación Profesional pues ya me dirá.

- ¿Hacen los alumnos muchos trabajos de encargo?

-Si, ahora mismo si, la Diputación podría solicitar esas obras que realizan los estudiantes a antiguos alumnos o a los mismos alumnos del centro pero fuera de sus horas lectivas, pero eso no ocurre así. Lo hacen, lo venden no sé cómo, y también lo donan, pero en la gran mayoría de los casos son favores políticos.