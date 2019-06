El CHOP confirma a los vecinos de Monte Porreiro que contarán con un nuevo pediatra este verano

El centro de salud de Monte Porreiro contará con un nuevo pediatra a partir del 30 de junio y, si de los esfuerzos de la gerencia del área sanitaria depende, incluso antes. Así se lo comunicó el gerente del Complexo Hospitalario de Pontevedra, CHOP, José Ramón Gómez Fernández, al presidente de la Asociación de Veciños O Mirador, Carlos Diéguez, en respuesta a un escrito presentado por este a finales del mes de mayo.

El gerente recuerda a los vecinos que el que fue hasta ahora especialista en el centro de salud se jubila el 30 de junio, de ahí que se haya ausentado con más de un mes para poder disfrutar de su mes de vacaciones correspondiente y de sus días de libre disposición pendientes.

"Estas ausencias no se cubren debido a que en las listas de sustitución no disponemos de pediatras al ser esta una especialidad con paro cero. Son ausencias que no se cubren en ningún punto del área sanitaria desde hace varios años", recuerda la gerencia en su escrito.

"Las gestiones han dado resultado, de forma que podemos informar a la ciudadanía de Monte Porreiro que la atención pediátrica en el centro de salud continuará en las mismas condiciones en que se venía prestando a partir del próximo 30 de junio", asegura el texto.

Asimismo, tal y como informa el presidente de O Mirador, el gerente se ha comprometido a hacer todos los esfuerzos necesarios para que esa incorporación tenga lugar incluso antes de esa fecha.

"Me consta que se ha hecho un esfuerzo tremendo y me gustaría que se le reconozca", celebra Carlos Diéguez.

Médico de familia

Por el momento, los vecinos han paralizado sus movilizaciones a la espera de que el CHOP cumpla lo anunciado. Los niños de Monte Porreiro, y los de Barro, con quien comparten pediatra, son atendidos por los médicos de familia de los centros de salud correspondientes y, en caso de urgencia, en el Hospital Provincial.