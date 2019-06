En busca de sus raíces

Un blog y un grupo de WhatsApp permiten a descendientes de vecinos de Cerponzóns entrar en contacto con su parroquia. La argentina Lidia Díaz es una de ellos. Ayer visitó por primera vez el lugar. El único dato del que disponía era que su abuela paterna, Esclavitud Ruibal, había nacido allí en 1873. Internet y la asociación O Chedeiro le han permitido encontrar sus raíces.

Lidia Díaz nació en Buenos Aires. Descendiente de pontevedreses, su vida se ha desarrollado siempre en Argentina, país al que su padre llegó cuando tan solo tenía cinco años en 1920. Era el menor de nueve hermanos e hijo de Esclavitud Ruibal, natural de la parroquia de Cerponzóns en una fecha aproximada del año 1873.

Con estos datos y a casi 10.000 kilómetros de distancia, era muy difícil dar con el lugar de nacimiento de su familia paterna, pero con la ayuda de internet y del gran trabajo llevado a cabo por los vecinos de Cerponzóns, ayer logró llegar hasta la parroquia. Era la primera vez en su vida que la visitaba, por lo que los sentimientos estuvieron a flor de piel.

"Hace muchos años averigüé que mi abuela, Esclavitud Ruibal, había nacido en Cerponzóns entre 1873 y 1874. Mi padre era el menor de nueve hermanos y se vino con ella a Argentina cuando ya todo el resto de la familia estaba en Buenos Aires. Era el año 1920", explica Lidia Díaz.

Gracias a la gran red

Sus pesquisas comenzaron a ver la luz cuando internet iniciaba su andadura, a principios del actual siglo. "Buscando en internet supe que Cerponzóns era un lugar de Pontevedra. Entonces di con el blog de Ana Sedano, una vecina de la parroquia y, más tarde, con un grupo de WhatsApp", celebra. "A partir de entonces comencé a intercambiar e mails con los vecinos hasta hoy, que he podido visitar Cerponzóns", añade.

Es la tercera vez que la argentina viene a Galicia, pero la primera que logra dar con la parroquia de la que procede su familia por parte de padre.

"Es algo muy emocionante, son las raíces de una", confiesa tras dar un paseo por Cerponzóns en compañía de su esposo y varios vecinos, entre ellos miembros de la asociación O Chedeiro.

"Sin la ayuda de estas iniciativas no hubiera dado con el lugar porque han pasado muchos años y ya no me quedan familiares aquí", recalca Lidia Díaz.

La argentina valora especialmente "el remanso de paz" que es Cerponzóns, así como la propia ciudad de Pontevedra. "En Buenos Aires sería impensable cruzar una calle como lo hacéis aquí, el tránsito allí es imposible", bromea.

Como ella, decenas de descendientes de vecinos de Cerponzóns siguen en contacto. Actualmente, confirma Juan José Esperón Recarey, el grupo de WhatsApp cuenta con miembros de Australia, Argentina, Brasil, Venezuela... y de comunidades autónomas como Madrid o Mallorca. Su nombre no podía ser otro: "Cerponzóns polo mundo".