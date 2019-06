La borrasca Miguel traerá vientos de hasta 100 km/h e intensas lluvias a Pontevedra

Galicia se pone en guardia ante la llegada mañana de "Miguel", una borrasca explosiva que nos transportará de nuevo al invierno con fuertes vientos e intensas lluvias en prácticamente toda Galicia.



Se trata de una borrasca "muy profunda, generada con especial rapidez e intensidad", explica Rubén Del Campo, portavoz de la Agencia de MeteorologÍa (Aemet), quien ha explicado que está comenzando a formarse en el Atlántico norte y, a lo largo de esta tarde y de la primera mitad de mañana, es muy probable que se acerque rápidamente al noroeste peninsular. "El centro de la borrasca no alcanzará la costa y lo más probable es que pase a unos 150 kilómetros al norte del litoral gallego, dirigiéndose posteriormente hacia la Bretaña francesa y el sur de Inglaterra", ha detallado.





Mañá xoves teremos un temporal ocasionado por unha borrasca explosiva que pasará preto de #Galicia . É unha situación moi inusual nesta época do ano provocada polo descendo dunha masa de aire frío dende zonas polares. Atentos aos avisos ???? @112Galicia https://t.co/795Ol1Dc28 pic.twitter.com/yQILYWoZ1P

Desde o paso da #borrascaLaura o pasado 5 de marzo non tiñamos unha situación meteorolóxica tan adversa como a que nos agarda para mañá co paso da #borrascaMiguel , cun temporal de chuvia e vento que durará poucas horas pero será intenso con avisos laranxas por vento ?? @112Galicia

Mañá, ademais do forte vento ??? e o mal estado da mar ?? en Galicia, as precipitacións poden ter carácter tormentoso, como vemos no mapa de densidade de raios ?? prevista pic.twitter.com/YUod1tdrgY