La Ejecutiva Provincial del PSdeG propone a Silva para presidir la Diputación por "aclamación"

La Ejecutiva Provincial del PSdeG-PSOE en la provincia de Pontevedra aprobó esta tarde por aclamación proponer a Carmela Silva como presidenta de la Diputación, cargo que ostenta actualmente en funciones.

Éste fue uno de los principales acuerdos de una reunión en la que la ejecutiva socialista analizó unos "magníficos resultados" electorales en las pasadas elecciones municipales y europeas en la provincia. Sobre la posibilidad de que el gobierno provincial vuelva a ser coaligado con el BNG o lo asuma el PSOE en solitario, Regades insistió en lo que ya adelantó la propia Carmela Silva, hasta después del día 15, fecha de la constitución de los ayuntamientos, no se abordará esta cuestión. En cualquier caso, explicó que los resultados electorales se traducen también en una Diputación "con máis fortaleza" que en los últimos cuatro años.

La propuesta de la Ejecutiva Provincial para que Silva vuelva a encabezar el gobierno de la Diputación será trasladada ahora a un Comité Provincial que se celebrará en la ciudad de Pontevedra el día 17 para que la ratifique.

El secretario general del PSdeG en la provincia, David Regades, destacó que, por vez primera, y tal y como venían anunciando en los últimos meses, los socialistas se convirtieron en primera fuerza política en Pontevedra, superando el 38% de los votos, con 197.445 apoyos, lo que indica una línea ascendente en los últimos ocho años con el 24% de los sufragios en 2011 y el 31% en el 2015, cuando se logró casi un empate técnico con el PP.

Para Regades, estos resultados son el fruto del "traballo a reo" de muchos militantes socialistas, unas elecciones que dejan once mayorías absolutas para alcaldes del PSOE en la provincia y otras cuatro alcaldías con mayorías relativas. Además, hay otros ocho concellos en donde los socialistas tienen posibilidades de encabezar gobiernos de progreso y 9 concellos más en los que va a haber gobiernos de progreso de los que podría incluso formar parte el PSdeG, como es el caso de Pontevedra.

Según Regades, el hecho de que en una provincia con una población de 941.000 habitantes, un total de 693.000 pontevedreses vayan a contar con gobiernos de progreso, es un "dato abrumador". Regades anunció que el PSOE tendrá "a porta aberta a todos os partidos políticos" para formar gobiernos de progreso en Pontevedra. "Vamos a falar con todos os partidos que estén dentro do marco democrático" y aseguró que "imos facilitar todos os gobernos de progreso".

En este sentido, también hizo un análisis de los resultados obtenidos por el PP. Regades asegura que la ejecutiva socialista no cree que lo sucedido en la provincia con los populares "sexa un fracaso puntual" de una candidata en la ciudad de Vigo como consideran que están intentando transmitir los conservadores. Para ellos se trata de "un fracaso colectivo do PP e do señor Alfonso Rueda como secretario xeral na provincia". Consideran que los votantes rechazaron de forma clara las políticas "de castigo á cidadanía, recortes e maltrato aos cidadáns" del PP partido al que acusaron, además, de no ser respetuosos en campaña con los otros candidatos. Creen que la campaña de los populares fue "agresiva" y con "insultos" a sus contrincantes políticos y que en frente se situó el "modelo de conciliación" del PSOE que "respondeu a cada descalificación do PP cunha proposta".