El BNG no fija una "fecha límite" para dialogar con el PSOE sobre posibles pactos municipales

El BNG municipal no se pone una "fecha límite" para negociar un posible pacto de gobierno con el PSOE, según aseguró ayer el responsable local de la formación nacionalista Raimundo González Carballo. De entrada, hasta el jueves no se dispondrá de una directriz clara sobre el camino que se emprenderá en este asunto, una vez que se decida en la asamblea de militantes prevista para la noche del miércoles.

El pleno de constitución de la corporación y de elección del alcalde será el sábado día 15 y de esa sesión saldrá sin ninguna duda Miguel Fernández Lores como regidor municipal por sexta vez, "salvo que se produzca un pacto contra natura" que nadie espera, según admite Carballo. Los 11 concejales del BNG como lista más votada garantizan esa reelección.

Pero esa sesión del día 15 no es, para el BNG, la meta de las posibles negociaciones con el PSOE. Mientras el candidato socialista, Agustín Fernández, ya se ha ofrecido en varias ocasiones y ponen sobre la mesa, incluso, una coalición del gobierno, los nacionalistas parecen mucho más proclives a gobernar en solitario, como en los últimos cuatro años. De hecho, González Carballo indicó ayer que "no podemos andar con prisas" para elegir la fórmula "adecuada" con la que gobernar la ciudad el próximo mandato.

Desde las celebración de las elecciones ya han transcurrido ocho días (y faltan doce para la investidura) y "estamos en la misma situación" que entonces, "abiertos a todas las posibilidades", si bien será mañana cuando la asamblea establezca las posibles líneas de actuaciones o, quizás, dé carta blanca a Lores para elegir la opción que considere más conveniente.

El responsable local del BNG insiste en que salvo "hecatombe" o pactos "contra natura" le corresponde a Miguel Fernández Lores, como candidato de la lista más votada, la responsabilidad de formar gobierno, por lo que entienden que "hay tiempo" para negociar con el PSOE. "No tenemos apriorismos y estamos abiertos a todas las posibilidades", reiteró el portavoz del gobierno en funciones.

Lo que sí dejó claro el edil es que en la asamblea de mañana se analizará también el panorama político abierto tras las municipales y se fijará la "estrategia" para los próximos cuatro años, un aspecto en el que también incidió el propio Lores en la entrevista del pasado viernes en FARO: "Yo creo que lo mejor es hacer un planteamiento a cuatro años, que puede ser en coalición o no, porque no es de recibo que dentro de un año estemos discutiendo asuntos fundamentales. Pero a día de hoy no hay nada decidido y no será en tres días", y probablemente tampoco sea en quince.

Este planteamiento para todo el mandato prevé fijar unos "mínimos" que serían "irrenunciables", según González Carballo, para negociar un posible pacto de gobierno con los socialistas. Eso sí, de aquí a la investidura es "probable" que se produzcan contactos informales por ambas partes, pero "sin prisas" para cerrar un acuerdo o tomar la decisión de gobernar en solitario. En el pleno del día 15 cada partido puede presentar a su candidato como aspirante a alcalde, si bien el BNG confía en que tanto PSOE como PP renuncien a esa posibilidad.