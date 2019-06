Vilaboa entrega los premios de la VIII Mostra do Viño

En la cata de la VIII Mostra do Viño de Vilaboa resultó ganador del primer premio del Concurso da Mostra, en la categoría de Tintos, Manolo Rúa, de Casa Quinteiro, seguido por Juventino Araújo Calvar, de Casa Manolete, y Manuel Collazo Fernández, en segunda y tercera posición.

En la categoría de Blancos, el ganador fue Manuel Conde Conde, seguido en las siguientes posiciones por Manuel Garrido Currás, de Casa Martínez, y Elisa Ruibal García, de Casa Boullosa.

El jurado estuvo integrado por Jorge Cardoso Mariño, Jorge Hervella, César Alonso, Roberto Rivas, Carlos Ximénez y José Crusat.

En la II Cata Profesional das Adegas da Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo, en la categoría de Blancos fue para Guillermo Martínez Pintos, de Adega Os Areeiros de Vilaboa, con el vino "Os Areeiros" y Adega Ardán, de Marín, con el vino "Praia do Santo".

La medalla de plata de esta categoría fue para Adega Mercedarios Monasterio de San Xoán de Poio, con el vino "Viñas del Monasterio", mientras que la medalla de bronce se la llevó Adega Reboraina de Redondela, con el vino "Reboraina Albariño".

En la categoría de Tintos, obtuvo la medalla de bronce Adega Ardán, de Marín, con el vino "Porta do Conde".